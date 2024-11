Tuca Andrada volta a alfinetar Jojo Todynho após polêmica; veja

Tuca Andrada voltou a alfinetar Jojo Todynho, nas redes sociais, após a polêmica envolvendo os dois. O ator chegou a “festejar” o cancelamento da influenciadora, além da perda de contratos com algumas marcas, incluindo a Avon, enquanto a ex-Fazenda o xingou através do direct do Instagram.

Em meio a troca de farpas entre os dois, Tuca decidiu dar mais uma apimentada na polêmica. “Passando pra desejar uma ótima semana e avisar que a Avon aumentou as vendas em 30%”, escreveu ele no X, antigo Twitter.

No domingo (3/11), o artista divulgou a mensagem que recebeu de Jojo Todynho em suas redes sociais. “Vai tomar dentro da sua olhotaaaaaaa até vazar. Tá sem novela pra fazer, atorzinho de beira de estrada”, disparou a cantora no direct. Na legenda, Tuca Andrada apenas deu um “boa noite e a todos”.

Em outro post, Jojo se defendeu: “Ele me atacou e eu fui recíproca”, garantiu a cantora.

Tuca Andrada se manifestou a respeito de Jojo Todynho, pela primeira vez, após a coluna Fábia Oliveira revelar, em meados do mês passado, que uma marca havia desistido do convite que fez à influenciadora para desfilar no São Paulo Fashion Week.

No X, antigo Twitter, o ator compartilhou parte da notícia e debochou ao afirmar que sente um “gostinho” por ver isso acontecer. Ele ainda ironizou ao questionar que horas as pessoas iam começar a chamá-lo de racista e misógino ao dar sua opinião sobre a ex-Fazenda.

“Se eu disser que sinto um ‘gostinho’ por isso acontecer, que horas vão começar a espalhar que eu sou racista e misógino?”, escreveu ele.