E a treta entre Tuca Andrada e Cíntia Chagas nas redes sociais ganhou um novo episódio nas últimas horas. O ator resolveu expor os ataques que vem sofrendo dos fãs da influenciadora desde que afirmou não ter pena das agressões sofridas por ela.

“Essa é a Karla, que teve acesso a uma tomografia computadorizada do meu cérebro e afirma que ele está ‘comido pela erva’. Só pra te informar, Karlota: a folhinha no seu short na última foto não é folha de parreira, tá? Num é uma fofa? Acordei e vi que esse monumento a inteligência, cultura e ao bom gosto deveria ficar famosa. Bom dia a todos”, disparou ele no Instagram.

Nos comentários, o artista recebeu apoio de muitos seguidores: “Falou o que muita gente pensa…… Também não tenho pena, não. A colheita é certa….”, disse uma. “Tô com o Tuca e não abro mão. Essa gente vive dentro do bueiro, só pode”, analisou outro. “Eu tô com você Não tenho sororidade compulsória. Que ela, depois desse episódio, não continue prestando tamanho desserviço”, afirmou uma terceira.

Ao responder algumas pessoas, Tuca Andrada disparou: “Phodasse (sic) você e Cíntia”.

Em outra publicação, ele comentou: “Essa sequência aqui é boa… São comentários no post que elogio a campanha do @gabrielbiologia [candidato que fez campanha sem usar santinhos de papel]”, escreveu, dando outros exemplos de mensagens.

14 imagens Fechar modal. 1 de 14 Tuca Andrada resolveu expor os ataques que vem recebendo dos defensores de Cíntia Chagas Instagram/Reprodução 2 de 14 Tuca Andrada resolveu expor os ataques que vem recebendo dos defensores de Cíntia Chagas Instagram/Reprodução 3 de 14 Tuca Andrada xinga defensoras de Cíntia Chagas Instagram/Reprodução 4 de 14 “Tenho pena não”, diz Tuca Andrada sobre agressões a Cíntia Chagas Instagram/Reprodução 5 de 14 Tuca Andrada fez comentários sobre as agressões sofridas por Cíntia Chagas Instagram/Reprodução 6 de 14 Tuca Andrade detonou Cíntia Chagas por apoiar as relações submissas Twitter/Reprodução 7 de 14 Tuca Andrade detonou Cíntia Chagas por apoiar as relações submissas Twitter/Reprodução 8 de 14 Tuca Andrade detonou Cíntia Chagas por apoiar as relações submissas Twitter/Reprodução 9 de 14 Tuca Andrada Foto: Instagram/Reprodução 10 de 14 Ele é ator Foto: Instagram/Reprodução 11 de 14 Tuca Andrada Foto: Instagram/Reprodução 12 de 14 Tuca fez uma vaquinha para conseguir R$ 50 mil Foto: Instagram/Reprodução 13 de 14 Antes da pandemia, o ator podia ser visto em Amor de Mãe, novela das 21h da TV Globo Reprodução/TV Globo 14 de 14 Tuca Andrada é chamado de pedófilo após criticar filme cristão Twitter/Reprodução

Entre as respostas recebidas por Tuca Andrada estão: “O ator de centavos apagado da mídia, esquecido pela a rede esgoto, jurando que é descolado kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk”, afirmou um. “É verdade. Quanto a você, contudo, permanecemos sem qualquer esperança, tendo em vista que criticou uma mulher que, por possuir opinião contrária a sua, foi ridicularizada por recorrer à Lei Maria da Penha”, pontuou outro. “Deveria aprender com ele e parar de soltar tanta m*rda por aí”, disparou uma terceira.

Entenda a confusão

Após a influenciadora Cíntia Chagas denunciar o ex-marido e deputado Lucas Bove por agressão, Tuca Andrada resolveu soltar o verbo nas redes sociais. O ator usou o X, antigo Twitter, para lembrar que a professora sempre apoiou uma “relação submissa” e afirmou não ter pena.

“Dá um gostinho especial ver tipos como Cíntia Chagas, antifeminista e submissa, precisando da Lei Maria da Penha. Num dá?”, começou ele.

E continuou: “Cíntia Chagas vive fazendo vídeo se declarando antifeminista e feliz por ser submissa ao macho. Levou umas porradas do canalha com quem era casada e agora é mais uma vítima que precisa recorrer à Lei Maria da Penha. Tenho pena? Não. Phodace (sic) ela”, disparou.

Muitos seguidores enviaram mensagens de apoio às falas do artista: “Experimentou do próprio veneno, ou seja, o tanto de mulher que foi influenciada por ela e que deve ter tido mesmo desfecho”, pontuou um. “Eu tô com você, não tenho empatia, mas sinto pena”, afirmou outra. “Tô contigo, Tuca! A mulher plantou e semeou ódio, machismo, misoginia e colheu os frutos!”, declarou um terceiro. “Eu acho engraçado, a paspalha espalha para os quatro ventos que mulher deve ser submissa a homem e ainda por cima casa com um brucutu machista. Imagino que na hora que ele escutou isso pensou: ‘Oxi! Vou botar pra lascar nessa doida’. Ela achou que iria receber flores diariamente?”, quis saber mais um.

Teve quem discordasse do posicionamento de Tuca Andrada: “Só tem fdp. Em gente normal só causa revolta uma mulher ser vítima de um homem fdp”, escreveu uma. “Quer dizer que ser antifeminista e submissa tornam uma mulher ‘digna’ de apanhar de macho escroto? Dependendo de quem seja a mulher, ela merece apanhar. É isso mesmo?”, quis saber outro. “Vai se tratar, cara. Que papo de louco é esse, sentir gostinho especial a agressão de uma mulher?”, detonou um terceiro. “Chegamos num ponto onde as pessoas ficam felizes em saber que uma mulher apanhou só pra sustentar narrativa. E não venha dizer que não ficou feliz: ‘Ter gostinho’ é o que? Ficar triste?”, pontuou mais um.

Após ver os retornos de suas declarações, o ator repetiu: “Sendo atacado pelos fofinhos ‘gratiluz’ por escrever que não tenho nenhum dó de Cíntia Chagas. Não tenho mesmo. Uma irresponsável que influencia milhares de mulheres a serem antifeministas e submissas a seus maridos, numa sociedade com altas taxas de feminicídios. Dane-se”, decretou.

“De vítima não tem nada”, afirma rival de Cíntia

E a confusão envolvendo Cíntia Chagas e o deputado Lucas Bove, que foi denunciado pela ex por agressão, ganhou novos capítulos na noite da última quinta-feira (10/10). Acontece que a consultora Leila Ama, conhecida na web como rival da professora, soltou o verbo nos stories do Instagram e afirmou que a vítima não é “boa moça”.

O assunto veio à tona quando uma seguidora afirmou que o político tentou se aproximas dela. Imediatamente, ela rebateu e começou a detonar: “Ele tentou? Não estou sabendo. PS: O lobo só é mau porque só ouviram a Chapeuzinho Vermelho! Se ele é bom ou não, eu não sei. Mas a moça, já não posso dizer o mesmo”, disparou ela.

Em seguida, ela explicou: “Entendam: se existe alfo por que não vou pôr minha mão no fogo, é por alguém que eu vi de perto fazer mal a mim [Cíntia Chagas]. E, pasmem, até hoje, toda oportunidade que ela tem, ela usa isso para me fazer mal”, afirmou, antes de completar:

“Soube recentemente de coisas que ela fala ao meu respeito que me deram nojo, inclusive coisas que ela tem como conduta e diz serem eu, tentando colocar amigos meus de 20 anos, pessoas que me conhecem de verdade, contra mim”, detalhou.

E continuou seu relato: “Mas o mais engraçado disso foi saber que ela diz que fui criada por travestis. Minha avó até tinha algo de Derci Gonçalves e Clodovil, mas era só minha avó mesmo. E sobre os travestis, o respeito que tenho por essas pessoas, aliás, por qualquer um, é enorme”, garantiu.

Após fazer um resumo de sua infância, onde contou que cresceu em um pensionato após a morte da avó, onde moravam “travestis, traficantes e prostitutas”, Leila Ama seguiu falando da rival: “Então, se Cíntia está de um lado, estarei do outro. [Vão dizer] ‘ai, Leila, mas tem imagens’. Eles que se resolvam, a mim não cabe ter empatia com quem me fez e faz mal”, disse.

Logo depois, ela opinou: “Eu conheço aquela moça e de coitada e vítima, não tem nada. Tudo gira em torno de fama e dinheiro; se o engajamento cair, ela será capaz de qualquer coisa para ganhar likes. Infelizmente, eu não poderei compactuar com quem não me engana”, pontuou.

Leila Ama ainda falou sobre Lucas Bove: “Sobre o ex, desejo que ele tenha um bom advogado, porque ela ‘armou’ direitinho dessa vez. Ah, eu tenho um bom advogado, podem ficar tranquilos. E também tenho muitos prints”, ameaçou.

A influenciadora aproveitou para rebater qualquer fala de Cíntia Chagas sobre suas declarações: “E não, Cíntia Chagas, não quero fama às suas custas. Eu não quero seus seguidores, não quero nada de você. Só quero que saiba que você usou a pessoa errada. E todas as vezes que alguém perguntar quem você é, direi a verdade, diferente de você, que fantasia histórias e uma vida perfeita”, detonou.

A consultora ainda deixou no ar que outros ex da professora teriam coisas a revelar: “Já pensou se seus ex se reúnem e resolvem fazer uma live para contar que você não é a boa moça, vítima de abuso? Que, no caso, você faz o outro se tornar isso. Eu, que sou elegante, tenho vontade de enfiar a mão em você. Imagine quem convive o dia inteiro? O próximo ou a próxima também será abusivo. Só espera”, pontuou.

Após falar de casamento e que Cíntia casou para “engajar”, Leila Ama ainda disse que se esbarrasse com Cíntia Chagas na rua ia “parar no Cidade Alerta”: “Não mexa nas minhas gavetas. Ah, no Cidade Alerta vou linda, de Chanel”, encerrou.