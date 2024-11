Tuka Matos inaugura centro de wellness Lofy, no Lago Sul

Com o objetivo de promover crescimento pessoal e bem-estar, Maria Luisa Matos, conhecida nas redes sociais como Tuka Matos, criou o centro de wellness Lofy. O estúdio foi inaugurado nessa terça-feira (19/11), em um agitado evento no Lago Sul.

A fundadora do espaço viveu anos como nômade, período no qual morou em vários países, tendo a chance de absorver diferentes culturas e histórias. Quando voltou ao Brasil, percebeu que muitas experiências que tinha vivenciado não estavam disponíveis. A partir disso, idealizou o projeto para que mais pessoas pudessem ter acesso a essas experiências sensoriais, como hot yoga e terapias no gelo.

Em conversa com a coluna Claudia Meireles, Maria Luisa afirmou que as viagens e as pessoas que conheceu foram cruciais para que ela saísse da zona de conforto e praticasse o autoconhecimento. “A Lofy foi projetada para trazer um novo conceito de saúde”, antecipa.

“Nós somos corpo, mente e alma integrados, então, temos o propósito de gerar experiências para as pessoas”, ressalta.

Entre as diversas experiências de yoga, pilates, respiração e terapias, duas se destacam, na visão de Maria Luisa. Segundo ela, a aula de respiração no gelo, batizada de Hot and Cold Breathwork, além de desafiadora, é uma novidade na cidade e “traz um controle mental muito grande”.

A outra aula queridinha, denominada Hot Power Yoga, é a prática de fundamentos da yoga com alguns pesos na sala aquecida para promover a força corporal.

Como a abordagem do local foi criada para que as pessoas pudessem se conectar consigo mesmo, existem práticas restaurativas, que qualquer pessoa pode fazer, e também diferentes níveis para as atividades na sala aquecida. “Yoga é para todos, você pode vir e simplesmente fazer a sua própria prática”, afirma Maria Luisa.

Além de o grau de dificuldade variar, a empresária destaca que os que nunca praticaram podem avisar os instrutores a fim de ter um atendimento adaptado. “Todos os meus professores fizeram a capacitação para atender todo mundo, porque todo mundo merece viver a yoga”, ressalta Maria Luisa.

O estúdio foi projetado pelo arquiteto e urbanista Enrico Lettieri. Junto a Maria Luiza, ele planejou tudo para que o espaço fosse o mais confortável possível e as pessoas pudessem aproveitar todos os ambientes.

Durante a inauguração, os convidados conheceram a Lofy e participaram de um rápido momento de respiração proposto pela idealizadora.

Os presentes se deliciaram com um buffet healthy preparado pela Ubud – Cozinha Saudável. O DJ Caique Senna preparou um setlist especial para animar ainda mais a celebração do espaço voltado para o bem-estar.

Confira os cliques da inauguração, pelo olhar de Wey Alves:

