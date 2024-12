Túmulo de Eunice Paiva atrai fãs: “São Paulo a acolheu”, celebra guia

São Paulo – Em meio ao sucesso mundial do filme Ainda Estou Aqui, que conta a história da família do deputado federal Rubens Paiva (1929-1971), a curiosidade e a admiração do público em relação aos protagonistas da história real só aumenta. Prova disso é alta da procura pelo túmulo de Eunice Paiva (1929-2018), Cemitério do Araçá, no centro de São Paulo, onde a carioca ficou radicada com os filhos após a morte do marido na ditadura militar.

Neste sábado (14/12), um tour guiado ocorrerá em homenagem à advogada que virou símbolo para a democracia brasileira. A visita especial foi organizada por Thiago de Souza, que frequentemente faz visitas guiadas a necrópoles da capital paulista.

Homenagem à Eunice Paiva

Segundo o guia, o passeio no Araçá integra uma sequência de ações que fazem parte do projeto Vozes, por meio da iniciativa “O que te Assombra?”. Além de Eunice Paiva, personalidades como Nair Bello, Cassilda Becker e Assis Chateaubriand estão enterradas no Cemitério do Araçá.

“A ideia é mostrar que o cemitério é um importante narrador das histórias de São Paulo e do Brasil. Na experiência, eu e a professora Viviane Comunale, historiadora especialista em arte tumular, mostramos vários interesses, tanto a partir de aspectos escultóricos e arquitetônicos, como biográficos, artísticos, históricos, esportivos e em dimensões que se conectam com a espiritualidade da cidade”, explica Thiago de Souza.

Apesar do grande número de histórias, Thiago conta que, por conta da homenagem à Eunice Paiva, a busca do público pelo passeio aumentou: “Teve uma procura mais específica. Normalmente as pessoas procuram o passeio pelo passeio, dessa vez teve um interesse pelo local de sepultamento da Dra. Eunice.”

Gratuita, a visita guiada ao jazigo da viúva de Rubens Paiva reunirá cerca de 100 pessoas. A experiência será dedicada à memória da advogada.

“É quase natural homenagear uma mulher que tanto lutou pela memória do país, no seu altar definitivo de memória, que é seu sepulcro”, celebra Thiago. “São Paulo foi a cidade que a acolheu na reconstrução de sua vida e é uma grande honra termos a oportunidade de visitarmos sua história a cada visita ao Araçá.”

Fernanda Torres foi ao túmulo

Em 25 de novembro, 18 dias depois da estreia do filme, a atriz Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva, postou no Instagram uma foto de quando foi ao túmulo da advogada. O post acumula mais de 800 mil curtidas.

“Há um ano, se encerravam as filmagens de Ainda Estou Aqui e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice”, escreveu a artista.

Ainda Estou Aqui

Indicado ao Globo de Ouro e ao Critics Choice Awards, o filme Ainda Estou Aqui é umas da promessas para o Oscar de 2025. Dirigido por Walter Salles, o longa foi baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal protagonista do enredo.

Na história real, que se passa no início da década de 1970, quando o país passava pelo endurecimento da ditadura militar, a família enfrenta o desaparecimento de Rubens Paiva, após o ex-deputado federal ser levado por militares à paisana. Eunice é obrigada a se reinventar com os cinco filhos e toma a busca da verdade pela morte do marido como objetivo de vida.