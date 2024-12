Tumulto com empurrões marca tentativa de eleição de consórcio de prefeitos no Recôncavo baiano

Uma confusão marcou uma tentativa de eleição do Consórcio de Saúde do Recôncavo baiano realizado em Castro Alves na manhã desta segunda-feira (16). Até o início da tarde desta segunda, a situação, que ocorre na secretária de saúde de Castro Alves, ainda estava indefinida.

Prefeitos que fazem oposição ao atual presidente, o prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo (PSD), o acusam de ameaçar opositores, o que incluiu até empurrões e intimidação de seguranças armados. Na ocasião, os gestores iriam decidir o novo presidente do consórcio de saúde da região para o biênio 2025-2027.

Thiancle Araújo – em fim de mandato, já que foi reeleito na prefeitura e no consórcio – apoia a prefeita eleita de Conceição do Almeida, Renato Nogueira (PSD), que concorre contra o gestor reeleito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos).

“Ele chegou com seguranças armados, agrediu todo mundo, me empurrou. Ninguém sabe o que tem por trás desse consórcio que ele está nesse desespero”, relatou o prefeito de Cruz das Almas ao Bahia Notícias.

A assessoria do prefeito Thiancle afirmou que a sessão foi encerrada por não haver quórum, já que o regimento interno exigiria a presença de 11 prefeitos para abertura da sessão, sendo que apenas nove teriam comparecido.

O prefeito de Cruz das Almas declarou que teria dez. Com a confusão, o pleito do consórcio de saúde do Recôncavo deve ir para a Justiça, com uma nova data a ser marcada.