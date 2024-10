Turbina Vendas em Teixeira de Freitas e Itabatã visa preparar varejistas para a Black Friday

Com inscrições gratuitas, palestra com o especialista João Laurentino vai abordar estratégias para obter melhores resultados e aumentar vendas na Black Friday

O Sebrae realizará o evento “Turbina Vendas” em duas cidades do Extremo-Sul da Bahia, com o tema “Black Friday de sucesso: venda e lucre mais”. Em Teixeira de Freitas, a palestra ocorrerá no dia 30 de outubro, e em Itabatã, no dia 31 de outubro, nas duas cidades a partir das 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet nos links abaixo.