Turismo em evidência: A expansão do setor e suas experiências únicas

O Brasil continua a despontar como um dos destinos mais procurados por visitantes estrangeiros. Somente entre janeiro e setembro de 2024, o país registrou um aumento de 12% no número de turistas internacionais, conforme dados do Ministério do Turismo. Este período trouxe um marco histórico: o mês de setembro alcançou o maior número de chegadas de viajantes desde o início da série histórica em 1989, com um total de 445.389 turistas, representando um crescimento de 26,4% em relação a setembro de 2023.

O Papel de destaque do WAM Experience no turismo brasileiro

Nesse contexto de ascensão, o WAM Experience consolida sua posição como uma das principais referências no turismo nacional. Com mais de uma década de atuação, a empresa é reconhecida pela excelência em serviços e inovação, oferecendo experiências personalizadas que aliam lazer e sofisticação.

Os empreendimentos da rede, incluindo hotéis e resorts, têm se destacado por integrar infraestrutura moderna, serviços de alto padrão e programação exclusiva, características que conquistam tanto visitantes nacionais quanto estrangeiros.

Réveillon exclusivo WAM Experience em Caldas Novas

Entre as iniciativas de destaque do grupo está a realização de eventos únicos. Neste Réveillon, os hóspedes dos hotéis e resorts da rede em Caldas Novas poderão vivenciar uma virada de ano inesquecível. Na Arena WAM Experience, o evento contará com um show especial da renomada banda Raça Negra, além de open bar, open food e toda a infraestrutura que caracteriza a excelência da rede.

É importante ressaltar que esse evento será exclusivo para hóspedes, reforçando o compromisso da WAM Experience em proporcionar vivências personalizadas e diferenciadas.

Estrutura e bem-estar como prioridades

Os resorts da rede oferecem comodidades que vão muito além do comum. Piscinas de águas termais, saunas, SPAs, salas de cinema, espaços infantis e ambientes voltados ao relaxamento são apenas algumas das opções disponíveis. Essa diversidade reflete o foco em oferecer conforto, lazer e experiências únicas para todos os perfis de público.

Compromisso com a excelência e a competitividade Global

A estratégia da WAM Experience é clara: proporcionar experiências exclusivas que superem as expectativas de seus hóspedes. Essa visão coloca a marca como uma referência no mercado de hospitalidade nacional, atendendo a padrões internacionais de qualidade e consolidando a posição do Brasil como um destino competitivo no cenário global.

Com iniciativas como essas, o WAM Experience reafirma o potencial do turismo brasileiro, valorizando a excelência em cada detalhe e transformando estadias em memórias inesquecíveis.