Turismo Nacional completa penúltima etapa com duelos no molhado no Velopark

Ernani Kuhn gabaritou na categoria A com seis vitórias no fim de semana, sendo duas neste domingo, que também teve triunfos de Célio Vinícius e Augusto Freitas na B

A Turismo Nacional concluiu neste domingo (24) a quinta e penúltima etapa da temporada 2023. O Autódromo Internacional do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, foi o palco de mais duas corridas e muitas batalhas, que aconteceram com pista molhada no traçado gaúcho de 2.278 metros. Ernani Kuhn sacramentou um fim de semana soberano na categoria A e alcançou mais duas vitórias ao longo do dia, uma delas na classificação geral, totalizando seis primeiros lugares na etapa. Célio Vinícius foi o vencedor na divisão B na prova disputada nesta manhã, enquanto no período da tarde, já sem chuva, Augusto Freitas faturou um triunfo no geral e também na B.

A primeira prova do domingo foi iniciada com safety-car em razão do temporal que desabou no Velopark. A direção de prova liberou a corrida com bandeira verde tão logo a intensidade da chuva diminuiu. A bordo do seu Chevrolet New Onix, Ernani Kuhn partiu para mais uma vitória de ponta a ponta no fim de semana.

Foi uma corrida de belíssimos embates. O principal deles envolveu três pilotos da categoria B: Dudu Moratelli, Augusto Freitas e Célio Vinícius chegaram a andar lado a lado, em disputa que acabou em incidente no fim da reta. Outra grande batalha foi protagonizada por Juninho Berlanda e Pablo Alves, que se destacou com a ultrapassagem em cima do líder do campeonato.

Augusto Freitas foi punido após incidente e perdeu o triunfo obtido na categoria B. A vitória na classe então ficou com Célio Vinícius, que neste fim de semana correu com Chevrolet New Onix, acirrando assim a luta pelo título com Freitas.

A última prova do fim de semana aconteceu sem chuva, mas com a pista molhada em alguns trechos. Augusto Freitas largou na frente como pole no geral e na categoria B, com Célio Vinicius em segundo. Pela primeira vez, Arthur Scherer saiu na ponta da divisão A, seguido por Edu de Paula e Ernani Kuhn.

A corrida teve muitas disputas roda a roda, algumas delas protagonizadas por Pablo Alves, que lutou com Edu Cavalli e Dudu Moratelli. Rafael Corrêa e Wanderson Freitas também travaram animada batalha em Nova Santa Rita. Lá na frente, Ernani Kuhn abriu caminho e alcançou a primeira posição na categoria A e a segunda no geral, ficando somente atrás de Freitas, vencedor na divisão B e overall.

Os protagonistas do domingo — Com seis vitórias no Velopark, o mato-grossense Ernani Kuhn reafirmou sua condição de candidato ao título da Turismo Nacional na categoria A em luta direta com o líder do campeonato, Juninho Berlanda. “Foi um fim de semana maravilhoso, com 100% de aproveitamento e seis vitórias na categoria A. Tiramos um pouco da diferença para o Juninho Berlanda e ainda temos chance, considerando que a pontuação da última etapa é dobrada. Tudo pode acontecer, e vamos apostar nisso para tentar buscar esse título”.

Augusto Freitas e Célio Vinícius compartilharam as honras na categoria B, em embate pelo título que promete emoções até a última corrida da temporada. O goiano Célio Vinícius, também multicampeão mundial de jet-ski, comemorou a conquista e o fato de seguir na luta pelo campeonato. “Foi uma prova desafiadora, com muita chuva pela manhã, e foi bom. Somei muitos pontos e agora já estou focado na última etapa. Sigo com chances, então vou lutar até o fim”.

Freitas exaltou as conquistas alcançadas neste fim de semana, mas alertou para o crescimento do amigo e grande adversário na luta pelo título da categoria B. “Estou muito feliz. Cheguei aqui um pouco angustiado por conta da chuva. Acho que todos nós vivemos isso. Mas realizado com essas vitórias, e agora vou para a última etapa um pouco mais tranquilo. O Celinho [Vinícius] está muito bem e é uma preocupação para essa decisão, mas vamos com tudo”, disse o catarinense.

A sexta e última etapa da temporada, com a coroação dos campeões da Turismo Nacional 2023, está marcada para os dias 2 e 3 de dezembro.

Turismo Nacional, etapa 5, Velopark, Nova Santa Rita (RS)

Corridas de sábado

Corrida 1:

1º – Ernani Kuhn (A, Chevrolet New Onix), 11 voltas em 16min32s885

2º – Juninho Berlanda (A, Toyota Yaris), a 0s256

3º – Alexandre Frankenberger/Thiago Guinzelli (A, Volkswagen Gol), a 4s200

4º – Pedro Pinheiro/Wilson Pinheiro (B, Chevrolet Onix), a 6s433

5º – Célio Vinícius (B, Chevrolet New Onix), a 12s151

6º – Augusto Freitas (B, Chevrolet New Onix), a 13s760

7º – Eduardo Cavalli (A, Citroën C3), a 20s595

8º – Edu de Paula (A, Chevrolet New Onix), a 20s714

9º – Fernando Trennepohl (B, Chevrolet New Onix), a 23s182

10º – Dudu Moratelli (B, Chevrolet New Onix), a 27s038

11º – Rafael Corrêa (B, Chevrolet Onix), a 29s574

12º – Arthur Scherer (A, Fiat Argo), a 30s405

13º – Junior Martins (B, Volkswagen Gol), a 38s635

14º – Felipe Pedrosa (B, Chevrolet New Onix), a 47s521

15º – Beto Pontes/Rogério Santos (A, Sênior, Chevrolet New Onix), a 47s782

16º – Rafael de Paula (B, Chevrolet Onix), a 48s836

17º – Ezequiel Dall’Asta/Junior Niju (A, Chevrolet New Onix), a 49s804

18º – Fernando Jr. (A, Volkswagen Gol), a 1min22s761

19º – Junior Helte (B, Chevrolet New Onix), a 1 volta

20º – Velho Vamp/Guilherme Sirtoli (A, Chevrolet Onix), a 1 volta

Não completou

Pablo Alves (A, Chevrolet New Onix), a 7 voltas

Vencedor na ‘B’: Pedro Pinheiro (B, Chevrolet Onix)

Vencedor na Sênior: Beto Pontes (A, Chevrolet New Onix)

Vencedor nos ‘rookies’: Pedro Pinheiro (B, Chevrolet Onix)

Corrida 2:

1º – Ernani Kuhn (A, Chevrolet New Onix), 9 voltas em 16min26s482

2º – Juninho Berlanda (A, Toyota Yaris), a 0s217

3º – Pedro Pinheiro/Wilson Pinheiro (B, Chevrolet Onix), a 1s677

4º – Alexandre Frankenberger/Thiago Guinzelli (A, Volkswagen Gol), a 3s753

5º – Célio Vinícius (B, Chevrolet New Onix), a 4s506

6º – Fernando Trennepohl (B, Chevrolet New Onix), a 8s574

7º – Eduardo Cavalli (A, Citroën C3), a 11s261

8º – Arthur Scherer (A, Fiat Argo), a 13s784

9º – Rafael Corrêa (B, Chevrolet Onix), a 14s051

10º – Felipe Pedrosa (B, Chevrolet New Onix), a 15s397

11º – Junior Martins (B, Volkswagen Gol), a 17s486

12º – Edu de Paula (A, Chevrolet New Onix), a 18s709

13º – Beto Pontes/Rogério Santos (A, Sênior, Chevrolet New Onix), a 19s227

14º – Junior Helte (B, Chevrolet New Onix), a 21s133

15º – Rafael de Paula (B, Chevrolet Onix), a 22s126

16º – Velho Vamp/Guilherme Sirtoli (A, Chevrolet Onix), a 27s539

17º – Augusto Freitas (B, Chevrolet New Onix), a 1min01s672

18º – Fernando Jr. (A, Volkswagen Gol), a 5 voltas

19º – Ezequiel Dall’Asta/Junior Niju (A, Chevrolet New Onix), a 5 voltas

20º – Dudu Moratelli (B, Chevrolet New Onix), a 8 voltas

Vencedor na ‘B’: Pedro Pinheiro (B, Chevrolet Onix)

Vencedor na Sênior: Beto Pontes (A, Chevrolet New Onix)

Vencedor nos ‘rookies’: Pedro Pinheiro (B, Chevrolet Onix)

Corrida 3:

1º – Augusto Freitas (B, Chevrolet New Onix), 10 voltas em 16min43s255

2º – Ernani Kuhn (A, Chevrolet New Onix), a 0s486

3º – Edu de Paula (A, Chevrolet New Onix), a 1s292

4º – Juninho Berlanda (A, Toyota Yaris), a 3s250

5º – Arthur Scherer (A, Fiat Argo), a 3s321

6º – Célio Vinícius (B, Chevrolet New Onix), a 3s732

7º – Eduardo Cavalli (A, Citroën C3), a 3s931

8º – Dudu Moratelli (B, Chevrolet New Onix), a 4s601

9º – Junior Helte (B, Chevrolet New Onix), a 5s240

10º – Wanderson Freitas/Thiago Escobar (A, Chevrolet New Onix), a 7s865

11º – Fernando Trennepohl (B, Chevrolet New Onix), a 10s318

12º – Rafael de Paula (B, Chevrolet Onix), a 10s416

13º – Junior Niju/Ezequiel Dall’Asta (A, Chevrolet New Onix), a 11s169

14º – Rafael Corrêa (B, Chevrolet Onix), a 11s324

15º – Guilherme Sirtoli/Velho Vamp (A, Chevrolet Onix), a 11s375

16º – Junior Martins (B, Volkswagen Gol), a 13s282

17º – Thiago Guinzelli/Alexandre Frankenberger (A, Volkswagen Gol), a 14s587

18º – Rogério Santos/Beto Pontes (A, Sênior, Chevrolet New Onix), a 33s985

19º – Fernando Jr. (A, Volkswagen Gol), a 48s184

Não completaram

Pablo Alves (A, Chevrolet New Onix)

Felipe Pedrosa (B, Chevrolet New Onix)

Pedro Pinheiro/Wilson Pinheiro (B, Chevrolet Onix)

Vencedor na Sênior: Rogério Santos (A, Chevrolet New Onix)

Vencedor nos ‘rookies’: Fernando Trennepohl (B, Chevrolet New Onix)

Corrida 4:

1º – Ernani Kuhn (A, Chevrolet New Onix), 13 voltas em 17min05s944

2º – Augusto Freitas (B, Chevrolet New Onix), a 4s010

3º – Edu de Paula (A, Chevrolet New Onix), a 5s400

4º – Juninho Berlanda (A, Toyota Yaris), a 6s187

5º – Eduardo Cavalli (A, Citroën C3), a 7s654

6º – Wanderson Freitas/Thiago Escobar (A, Chevrolet New Onix), a 8s191

7º – Arthur Scherer (A, Fiat Argo), a 9s383

8º – Célio Vinícius (B, Chevrolet New Onix), a 12s487

9º – Thiago Guinzelli/Alexandre Frankenberger (A, Volkswagen Gol), a 23s594

10º – Junior Helte (B, Chevrolet New Onix), a 48s177

11º – Rogério Santos/Beto Pontes (A, Sênior, Chevrolet New Onix), a 1 volta

12º – Junior Martins (B, Volkswagen Gol), a 1 volta

13º – Rafael de Paula (B, Chevrolet Onix), a 4 voltas

Não completaram

Junior Niju/Ezequiel Dall’Asta (A, Chevrolet New Onix), a 7 voltas

Fernando Trennepohl (B, Chevrolet New Onix), a 8 voltas

Guilherme Sirtoli/Velho Vamp (A, Chevrolet Onix), a 10 voltas

Dudu Moratelli (B, Chevrolet New Onix), a 11 voltas

Rafael Corrêa (B, Chevrolet Onix), a 13 voltas

Fernando Jr. (A, Volkswagen Gol), não largou

Pablo Alves (A, Chevrolet New Onix), não largou

Felipe Pedrosa (B, Chevrolet New Onix), não largou

Wilson Pinheiro/Pedro Pinheiro (B, Chevrolet Onix), não largou

Vencedor na ‘B’: Augusto Freitas (B, Chevrolet New Onix)

Vencedor na Sênior: Rogério Santos (A, Chevrolet New Onix)

Vencedor nos ‘rookies’: Junior Martins (B, Chevrolet Volkswagen Gol)

Corridas de domingo

Corrida 5

1º – Ernani Kuhn (A, Chevrolet New Onix), 13 voltas em 22min05s826

2º – Alexandre Frankenberger/Alexandre Frankenberger (A, Volkswagen Gol), a 0s689

3º – Célio Vinícius (B, Chevrolet New Onix), a 3s393

4º – Pablo Alves (A, Chevrolet New Onix), a 5s106

5º – Juninho Berlanda (A, Toyota Yaris), a 5s977

6º – Eduardo Cavalli (A, Citroën C3), a 6s281

7º – Dudu Moratelli (B, Chevrolet New Onix), a 7s272

8º – Arthur Scherer (A, Fiat Argo), a 9s728

9º – Edu de Paula (A, Chevrolet New Onix), a 10s752

10º – Augusto Freitas (B, Chevrolet New Onix), a 11s925

11º – Ezequiel Dall’Asta/Junior Niju (A, Chevrolet New Onix), a 12s722

12º – Junior Martins (B, Volkswagen Gol), a 13s698

13º – Fernando Jr. (A, Volkswagen Gol), a 14s483

14º – Fernando Trennepohl (B, Chevrolet New Onix), a 15s738

15º – Rafael de Paula (B, Chevrolet Onix), a 16s834

16º – Junior Helte (B, Chevrolet New Onix), a 17s949

17º – Felipe Pedrosa (B, Chevrolet New Onix), a 18s486

18º – Beto Pontes/Rogério Santos (A, Sênior, Chevrolet New Onix), a 19s278

19º – Velho Vamp/Guilherme Sirtoli (A, Chevrolet Onix), a 21s756

20º – Pedro Pinheiro/Wilson Pinheiro (B, Chevrolet Onix), a 1 volta

21º – Rafael Corrêa (B, Chevrolet Onix), a 4 voltas

Vencedor na ‘B”: Célio Vinícius (B, Chevrolet New Onix)

Vencedor na Sênior: Beto Pontes (A, Chevrolet New Onix)

Vencedor nos ‘rookies’: Junior Martins (B, Volkswagen Gol)

Corrida 6

1º – Augusto Freitas (B, Chevrolet New Onix), 13 voltas em 20min07s969

2º – Ernani Kuhn (A, Chevrolet New Onix), a 1s269

3º – Célio Vinícius (B, Chevrolet New Onix), a 2s694

4º – Arthur Scherer (A, Fiat Argo), a 3s582

5º – Juninho Berlanda (A, Toyota Yaris), a 4s616

6º – Pablo Alves (A, Chevrolet New Onix), a 5s418

7º – Dudu Moratelli (B, Chevrolet New Onix), a 6s207

8º – Wanderson Freitas/Thiago Escobar (A, Chevrolet New Onix), a 7s047

9º – Fernando Jr. (A, Volkswagen Gol), a 8s919

10º – Rafael de Paula (B, Chevrolet Onix), a 9s995

11º – Wilson Pinheiro/Pedro Pinheiro (B, Chevrolet Onix), a 11s650

12º – Guilherme Sirtoli/Velho Vamp (A, Chevrolet Onix), a 12s412

13º – Junior Helte (B, Chevrolet New Onix), a 13s278

14º – Felipe Pedrosa (B, Chevrolet New Onix), a 14s208

15º – Junior Niju/Ezequiel Dall’Asta (A, Chevrolet New Onix), a 15s422

16º – Beto Pontes/Rogério Santos (A, Sênior, Chevrolet New Onix), a 17s442

17º – Junior Martins (B, Volkswagen Gol), a 18s989

18º – Thiago Guinzelli/Alexandre Frankenberger (A, Volkswagen Gol), a 19s723

19º – Fernando Trennepohl (B, Chevrolet New Onix), a 4 voltas

Não completaram

Rafael Corrêa (B, Chevrolet Onix), a 5 voltas

Eduardo Cavalli (A, Citroën C3), a 6 voltas

Edu de Paula (A, Chevrolet New Onix), a 7 voltas

Vencedor na Sênior: Wilson Pinheiro (B, Chevrolet Onix)

Vencedor nos ‘rookies’: Rafael de Paula (B, Chevrolet Onix)