Turista brasileiro que morava em Londres morre após saltar de parapente na Paraíba

Um turista brasileiro que residia em Londres, na Inglaterra, morreu na Paraíba nesta segunda-feira (30), após saltar de parapente. Lauro Edmar Couto, de 53 anos, perdeu o controle no ar e caiu no chão. O acidente aconteceu na zona rural da cidade de São José de Princesa. A Polícia foi acionada, mas o homem já estava sem vida quando os agentes chegaram ao local do acidente, segundo o delegado Adriano Pinto, que atendeu o caso.

“O corpo foi encaminhado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, onde passará por uma necropsia, e também foi realizada uma perícia para tentar descobrir qual foi o motivo da queda que levou a vítima a óbito”, relata.

A necropsia e o laudo da perícia devem ser concluídos nos próximos 10 dias. “A partir disso, nós iremos dar continuidade às investigações e demais coletas de depoimentos de testemunhas que presenciaram a queda da vítima”, completou o delegado.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira