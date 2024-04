Turista de Guarulhos é encontrado morto em Ilhabela após acidente de barco

Um turista de 65 anos, morador de Guarulhos, foi encontrado morto em Ilhabela, no litoral de São Paulo, após sair para pescar na região sul da cidade. O corpo de Tsuyoshi Yamaguti foi localizado em uma encosta de rochas próximo a um restaurante, após a embarcação em que estava virar. Dois outros pescadores que estavam com ele, Albino Yoshimassa, de 71 anos, e Tairon de Almeida, de 31, continuam desaparecidos. As buscas pelos dois desaparecidos estão sendo realizadas pelo 11º Grupamento de Bombeiros e pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo, com o auxílio de lanchas e helicóptero Águia. O trio saiu para pescar por volta das 15h de sexta-feira em um barco pequeno de alumínio, partindo do bairro dos Borrifos. A caseira da hospedagem onde estavam hospedados ouviu gritos vindos do mar na noite de sexta-feira e avistou uma pessoa nas pedras próximas ao restaurante Nova York, no sul de Ilhabela.

Na primeira tentativa de busca na sexta-feira à noite, o corpo de Tsuyoshi não foi encontrado devido à baixa luminosidade e ao mar agitado. No sábado, o corpo foi localizado pelas equipes de resgate, que também encontraram as mochilas dos pescadores. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Caraguatatuba. As buscas pelos outros dois pescadores continuam, mas têm sido prejudicadas pela maré, fortes ventos e baixa visibilidade da área.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA