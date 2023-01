Turista dos EUA desaparece em cachoeira na Chapada dos Veadeiros

O Corpo de Bombeiros de Goiás informou que um turista dos Estados Unidos está desaparecido desde o último sábado, 28, quando visitava a cachoeira de Raizama, em Alto do Paraíso, no Distrito de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. De acordo com a organização, o homem de 30 anos e outros quatro norte-americanos foram surpreendidos com o aumento repentino no volume de água da cachoeira. Três visitantes conseguiram alcançar uma das margens e se livraram do susto rapidamente, enquanto outro ficou ilhado em uma zona de difícil acesso, sendo resgatado apenas às 23 horas (de Brasília). Na manhã deste domingo, os bombeiros retornaram ao local para tentar encontrar o americano que está sumido.

