Turista holandês morre após assalto no centro de São Paulo

Um turista holandês de 58 anos morreu após ser vítima de um assalto em São Paulo. Hessel Hoeskra a um amigo realizavam atividades turísticas na cidade quando foram abordados por criminosos da “gangue da correntinha”. Durante a ação, um dos assaltantes tentou roubar uma corrente do colega da vítima, mas o holandês reagiu e acabou batendo a cabeça durante a confusão. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A pasta, contudo, não informou o local e a data exata do assalto. Com a batida, Hoeskra ficou internado por 12 dias no Hospital 9 de Julho com traumatismo craniano grave. Em nota, a instituição lamentou a morte do holandês e se solidarizou com a família e amigos.

O caso foi registrado como latrocínio está sendo investigado pelo 78º Distrito Policial (Jardins) e pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), mas nenhum suspeito foi preso. A Secretaria de Segurança Pública informou que três suspeitos foram identificados, mas não divulgou mais detalhes sobre o ocorrido.

Publicado por Caroline Hardt

Leia também

INSS convoca 4,3 milhões de beneficiários para prova de vida anual



Prazo para inscrição no ProUni termina nesta sexta; veja como se cadastrar



*Reportagem produzida com auxílio de IA