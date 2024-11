Turista morre após se chocar em falésia durante voo de parapente em praia no Extremo Sul baiano

Um turista morreu após bater em uma falésia enquanto andava de parapente em Prado, no Extremo Sul baiano, na tarde desta sexta-feira (15). Eudes Cordeiro Faria, de 57 anos, que é de Minas Gerais, sofreu o acidente por volta das 16h, na beira da Praia da Areia Branca.

Segundo a TV Santa Cruz, a 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas) informou que as investigações iniciais apontam que ele perdeu o controle da direção do equipamento antes de cair e colidir com o rochedo.