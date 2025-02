Turista morta em desabamento de “igreja de ouro” era do interior de SP

São Paulo —A vítima do acidente na Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como “igreja de ouro”, localizada no centro histórico de Salvador era natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A jovem identificada como Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, estava passeando no endereço, quando o telhado do local desabou.

Giulia Panchoni Righetto, vítima do acidente na igreja de ouro – Metrópoles Giulia Panchoni Righetto, vítima do acidente na "igreja de ouro" Reprodução Turista morta em desabamento de igreja era de SP Facebook/ Reprodução

Apesar de ter nascido em Ribeirão Preto, Giulia morava na cidade de São Paulo desde 2016, quando se mudou para estudar publicidade e propaganda na faculdade ESPM.

Ela se formou em 2019 e trabalhava em uma empresa multinacional de alimentos desde abril daquele ano.

Anteriormente ela tinha concluído o ensino médio no Colégio Marista de Ribeirão Preto.

