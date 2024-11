Turista paulista morre afogada em praia de Caraíva de Porto Seguro

Uma turista paulista, Maria Helena Alves Parpineli Barbosa, de 68 anos, morreu após se afogar em uma praia de Caraíva, no litoral sul da Bahia. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de quinta-feira (21) na Praia do Satu, em frente à Fazenda Caraíva, no município de Porto Seguro.

Informações do Radar News, parceiro do Bahia Notícias, que a Maria Helena e um amigo estavam hospedados em Arraial d’Ajuda e decidiram explorar a Praia do Espelho em Caraíva. A vítima, desconhecendo os perigos da região, resolveu seguir pela orla em direção à Praia do Satu, ignorando os trechos de falésias que se estendem até o mar.

A região entre as praias do Espelho e do Satu é conhecida por suas falésias e rochedos, que se tornam especialmente perigosas durante a maré alta. Ao tentar atravessar um desses trechos, Maria Helena teria caído nas pedras e se afogado. O corpo da vítima apresentava escoriações, evidenciando o impacto com as rochas.

O administrador de um estacionamento local alertou para os riscos de realizar essa travessia, destacando a abundância de rochas e a dificuldade de atravessar a região, principalmente durante a maré alta.