Turista tem perna amputada após ficar preso em rochas; resgate levou 20h

Um homem de 60 anos que estava de visita à Tasmânia, na Austrália, ficou com a perna presa entre rochas, numa área próxima ao rio Franklin, o que levou à necessidade de a amputar. O resgate do turista, que estava andando de caiaque com amigos, durou mais de 20 horas.

O incidente ocorreu as 14h30 de sexta-feira, sendo que o pedido de ajuda foi realizado através do smartwatch da vítima, as 15h30, detalhou a Polícia da Tasmânia.

“A localização no rio Franklin e a acessibilidade da área aumentaram a complexidade da resposta. Foram realizadas várias tentativas para extrair o homem ontem à tarde e durante a noite, mas sem sucesso”, detalharam as autoridades, em comunicado.

A mesma nota ressalvou que as equipes no local tentaram deixar o homem “o mais confortável possível, uma vez que permaneceu parcialmente submerso no rio”. Uma equipe médica esteve com a vítima durante as operações, complementou.

Foi feita uma nova tentativa de salvamento esta manhã de sábado, que se provou infrutífera. Como o estado de saúde do homem estava a se deteriorando rapidamente, as autoridades decidiram amputar a sua perna, com o aval da vítima.

O homem foi retirado do local e transportado por via aérea para o Royal Hobart Hospital, onde se encontra em estado crítico.

“Este salvamento foi uma operação extremamente difícil e técnica. Foram feitos todos os esforços para extrair o homem antes da difícil decisão amputar a sua perna. O profissionalismo e o empenho de todas as equipes de emergência são louváveis”, exaltou o Comissário Assistente em exercício, Doug Oosterloo.

