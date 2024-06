Turistas ficam presos no elevador do Sampa Sky, atração que oferece vista panorâmica de SP

Um incidente inusitado ocorreu no edifício Mirante do Vale, localizado no centro de São Paulo, envolvendo um grupo de turistas que ficou preso no elevador do Sampa Sky, um deck de vidro que oferece uma vista panorâmica da cidade. O episódio aconteceu nesta quinta-feira (30) e os visitantes passaram quase uma hora retidos no 42º andar do prédio, a uma altura de 150 metros do chão. Segundo relatos, o elevador travou com cerca de 15 pessoas a bordo, gerando insatisfação entre os turistas. Alguns deles recorreram às redes sociais para expressar sua frustração, mencionando o alto preço do ingresso, que pode chegar a R$ 120. O Sampa Sky, inaugurado em 2021, é uma das atrações mais populares do Mirante do Vale, que possui 51 andares.

O sócio do Sampa Sky, Alessandro Martineli, emitiu uma nota lamentando o incidente e explicando que o elevador passou por um processo de renovação antes de ser inaugurado. Ele ressaltou que a assistência técnica foi acionada imediatamente após o ocorrido. Já a administração do Mirante do Vale informou que a empresa responsável pelo elevador, Atlas Schindler, enviou uma equipe para prestar auxílio aos turistas retidos.

Apesar do contratempo, os visitantes foram resgatados com segurança e o funcionamento do elevador foi restabelecido. O episódio serviu como alerta para a necessidade de manutenção constante dos equipamentos, garantindo a segurança e o conforto dos visitantes do Mirante do Vale. A administração do edifício reforçou seu compromisso em oferecer uma experiência positiva aos turistas que desejam apreciar a vista panorâmica de São Paulo a partir do Sampa Sky.

