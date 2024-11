Turnê inédita aterrissa em Brasília com grandes sucessos de Tom Jobim

Capixaba de nascença, mas carioca de coração, Roberto Menescal está para o Rio de Janeiro assim como a obra dele está para um dos movimentos musicais mais importantes do século passado. Aliás, é, sobretudo, na condição de um dos pilares do movimento que moldou a música brasileira para sempre que Menescal chega a Brasília como uma das atrações do Festival “Estilo Brasil”, convidado especial da performance de Danilo Caymmi e Stacey Kent. Juntos, homenagearão Tom Jobim no show “Um Tom Sobre Jobim”. O encontro, dia 29 de novembro, no palco do Ulysses Centro de Convenções, celebra também os 70 anos de carreira.

“Aposentadoria é a tristeza da vida, você está triste, aí você se aposenta. Eu ainda não estou triste e nem vou ficar, posso lhe garantir, tenho muitos projetos pela frente”, garante o artista que completou 87 anos de vida no último dia 25 de outubro. “Eu vim para Terra para isso e continuo fazendo as coisas até quando der com o maior carinho, com a maior vontade de fazer”, promete.

A valer pela química entre os artistas e o nível de sofisticação das músicas que escolheram apresentar, a exibição do trio promete ser arrebatadora. Isso porque Menescal ajudou a moldar a carreira de cantor de Danilo, acreditando no trabalho dele, e já gravou com Stacey Kent, tocando violão em todas as faixas do elogiado disco dela “Tenderly” (2016).

Adquira seu ingresso

Prepare-se para shows únicos

Ao todo, o Festival “Estilo Brasil” terá, de 14 de novembro a 14 de dezembro, 13 atrações que, em formatos que vão de voos solos a parcerias, passearão por diversos gêneros: da MPB ao samba, do rap à bossa nova, flertando com o jazz, o pop rock e o hip hop. São artistas de peso como Ana Carolina, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Xamã, Stacey Kent, Danilo Caymmi, Silva, Poesia Acústica e muito mais.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de Ourocard Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Adquira seu ingresso

Programação:

Paulinho da Viola – 80 anos

Turnê: Quando o samba chama

23 de novembro

Stacey Kent & Danilo Caymmi cantam Tom Jobim (participação Roberto Menescal)

Turnê: Um Tom sobre Jobim

29 de novembro

Poesia Acústica & Xamã (abertura de Lourena)

30 de novembro

Silva (abertura com Anelis Assumpção)

Turnê: Encantado

7 de dezembro

Ivan Lins (abertura Joyce Moreno)

14 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: de 14 de novembro a 14 de dezembro

Ingressos: Bilheteria Digital (cliente Banco do Brasil Visa têm 60% de desconto)

Clientes têm direito a adquirir até quatro (4) entradas por CPF (em qualquer categoria)