Turquia deve esperar pelos benefícios de sua intervenção na Síria

Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, a Turquia tem se posicionado como um ator relevante, oferecendo apoio aos opositores do regime de Bashar al-Assad. O governo de Recep Tayyip Erdogan, em um primeiro momento, buscou o diálogo, mas logo passou a acolher refugiados e a fornecer armamentos a grupos rebeldes, maioria dos quais operam sob a bandeira do Exército Nacional Sírio (SNA). Enquanto outros países árabes se reaproximaram de Assad, a Turquia manteve sua postura de apoio aos rebeldes e intensificou suas ações contra a milícia curda YPG, vista como uma extensão do PKK.

Atualmente, Erdogan se prepara para colher os frutos de seu apoio aos rebeldes em um cenário onde o futuro das potências envolvidas na Síria permanece incerto. A Turquia, que teve um papel significativo na recente ofensiva que resultou na fragilização do regime de Assad, se encontra em uma posição estratégica. Embora não tenha sido a líder da ofensiva, o país se preparou para mediá-la e reconheceu sua importância.

Os rebeldes do SNA, que receberam armamentos turcos, não foram os principais responsáveis pela captura de Damasco. A maior parte das ações foi realizada pelo grupo salafista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que é considerado uma organização terrorista pela ONU. Com isso, a Turquia se consolidou como o ator externo mais influente na Síria, conquistando a confiança da população local. O retorno de refugiados sírios à Turquia pode fortalecer ainda mais essa influência, assim como a oposição política que se organiza no país. Além disso, empresas de construção turcas estão se preparando para participar de projetos de reconstrução na Síria. O Irã, por sua vez, pode ser um dos mais afetados pela queda de Assad, tendo perdido muitos de seus militares que apoiavam o regime.

A Rússia, por sua parte, pode manter suas bases militares na Síria se optar por uma abordagem diplomática construtiva. Os Estados Unidos, com aproximadamente 900 militares posicionados no nordeste da Síria, também desempenham um papel significativo, apoiando as Forças Democráticas da Síria (SDF), que são vistas como terroristas pela Turquia. É possível que a colaboração entre a União Europeia, países árabes, EUA e possivelmente a Rússia será fundamental para a transição e a reconstrução da Síria, com a Turquia assumindo um papel de liderança nesse processo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira