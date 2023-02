Turquia e Síria somam mais de 9.600 mortos após terremoto

Presidente da Turquia vai visitar áreas destruídas pelo terremoto, em meio a dificuldade para resgate, que também atinge a Síria 08/02/2023 6:34, atualizado 08/02/2023 6:34

Cemal Yurttas / dia images via Getty Images

Até a manhã desta quarta-feira (8/2, horário de Brasília), Turquia e Síria confirmaram mais de 9.600 pessoas mortas em seu território após o terremoto na segunda-feira (6/2) – dois, na verdade, o principal com magnitude 7,8 – e outros tremores secundários. O número de vítimas torna os abalos sísmicos os mais mortais em mais de uma década.

De acordo com as autoridades turcas, 7.108 pessoas morreram foram encontrados até agora. O governo sírio, por sua vez, aponta 1.250 mortes. E os Capacetes Brancos, socorristas voluntários nas áreas controladas por rebeldes na Síria, relataram pelo menos 1.280 mortes.

Terremoto na Turquia e na Síria

Pontos dos dois principais terremotos que atingiram Turquia e SíriaDW

Fumaça sai do porto de Iskenderun, na Turquia, enquanto equipes de resgate trabalham no local de um prédio desabado após terremoto

Fumaça sai do porto de Iskenderun, na Turquia, enquanto equipes de resgate trabalham no local de um prédio desabado após terremotoBurak Kara/Getty Image

Uma visão de um prédio danificado em Hatay, Turkiye, após terremotos de magnitude 7,7 e 7,6 atinge Hatay em Turkiye, em 06 de fevereiro de 2023. A Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD) de Turkiye disse que o terremoto de magnitude 7,7 ocorreu em 04h17 (0117GMT) e foi centrado no distrito de Pazarcik e terremoto de magnitude 7,6 ocorreu no distrito de Elbistan, na província de Kahramanmaras, no sul de Turkiye. As províncias de Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay e Kilis foram fortemente afetadas pelos terremotos

Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

Terremoto deixa mais de 1.500 mortos na Turquia e na Síria

Os esforços de resgate e busca continuam no prédio de 14 lojas desmoronado após o terremoto de magnitude 7,7 atingir Adana, Turkiye em 06 de fevereiro de 2023. A Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD) de Turkiye disse que o terremoto de magnitude 7,7 ocorreu em 4h17 (0117GMT) e estava centrado no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaras, no sul de Turkiye. As províncias de Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay e Kilis foram fortemente afetadas pelo terremotoEren Bozkurt/Agência Anadolu via Getty Images

terremototurquia (1) (1)

Turquia e Síria foram devastadas por grande terremotoUgur Yildirim/ dia images via Getty Images

Operações de busca e resgate são conduzidas em edifícios desmoronados após um terremoto em Aleppo, na Síria

Operações de busca e resgate são conduzidas em edifícios desmoronados após um terremoto em Aleppo, na SíriaOmer Alven/Anadolu Agency via Getty Images

Terremoto na Turquia e na Síria

Operação de busca e resgate é realizada nos destroços de um prédio no distrito de Haliliye, em Sanliurfa, depois que um terremoto de magnitude 7,8 atingiu as províncias do sul de Turquia e do norte da SíriaRauf Maltas/Anadolu Agency via Getty Images

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decidiu ir à região sul do país, de acordo com informações da agência de notícias estatal Anadolu. Ele deve visitar o centro da cidade de Kahramanmaras e depois o distrito de Pazarcik, que foi o epicentro de um dos terremotos de segunda-feira.

Ainda nesta quarta, Erdogan deve terminar o dia na cidade de Hatay para mais inspeções.

Dificuldades nas buscasEle vai se deparar com a dificuldade na busca por sobreviventes na Turquia. No país e na Síria essas operações chegam a ser interrompidas, principalmente, pelo frio e as tempestades de neve. Mas também por causa das estruturas extremamente instáveis após os terremotos e os cerca de 200 tremores secundários.

“As pessoas estão perdendo aquela período de tempo no qual ainda podem sobreviver, se ficarem presas sob os escombros”, disse Shreen Mahmoud, integrante de uma instituição de caridade muçulmana em Londres, para a BBC Radio 5 Live.

