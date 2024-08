Tutor passeia na praia de Copacabana com búfalo e chama a atenção dos banhistas

Cachorros, aves, gatos e animais marinhos são normais de se verem na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Agora búfalo, é a primeira vez. Na noite da última quarta-feira (21), um tutor levou seu búfalo para passear pela orla da praia, já que estavam a caminho de Barretos, interior de São Paulo, e ele reparou que o aninal estava cansado. Para desestressar, levou o “bichinho” na praia. Naturais de São José do Jacuri, região norte de Minas Gerais, os dois roubaram olhares por onde passaram. Bill, como batizou o animal, vive com o tutor, Rômulo Cavalcante, há cerca de três anos. Nas redes sociais, internautas reagiram às imagens do animal na praia. “Mano essa notícia do búfalo de copacabana extrapolou o realismo fantástico na moral”, disse um perfil. “Se eu fosse o búfalo, também iria querer ficar em Copacabana”, brincou outro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rômulo tem uma carreta específica para transportar o bicho e conforme Seop, o tutor apresentou toda a documentação do animal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rômulo Cavalcante (@romulodiferentao)