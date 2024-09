Tutora publica vídeo de cadela ensanguentada após voo da Latam

Uma mulher compartilhou, neste sábado (7/9), registros de sua cadela após ser transportada em um voo da Latam de Manaus (AM) a Guarulhos (SP). Nas imagens, é possível ver o animal dentro da caixa de transporte, que está suja de sangue.

Evelyn, a tutora, mostra que o Aeroporto de Guarulhos está vazio no momento em que a equipe da companhia aérea traz a cadela, chamada Cookie. O vídeo informa que o animal demorou 50 minutos para ser entregue depois do desembarque, após ser transportado na área de bagagens.

O caso aconteceu em 13 de junho, mas as imagens foram publicadas neste sábado. “Olha só o que tem de sangue nessa caixa, o quanto esse cachorro não está sofrendo”, expõe Evelyn no vídeo.

É possível ouvir Cookie chorando e tentando lamber a fechadura da caixa de transporte, que está repleta de sangue.

Veja as imagens:

Em nota, a Latam afirma se sensibilizar com o ocorrido e ter prestado “todo o suporte e informações solicitadas” à tutora.

“A apuração da Latam constatou que não houve avarias no kennel (caixa de transporte) durante o voo e também não foram constatados indícios de erros no manuseio e transporte da caixa desde o embarque em Manaus. A principal hipótese para o sangramento é a tentativa do pet de abertura da fechadura do kennel durante o voo”, informa o pronunciamento.