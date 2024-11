TV Atalaia / RECORD é sucesso na transmissão da maior prévia carnavalesca do Brasil

A maior prévia carnavalesca do Brasil aconteceu no último fim de semana, em Aracaju, capital de Sergipe. O Pré-Caju 2024 levou milhares de foliões à Orla da Atalaia, ponto turístico aracajuano, para viver a energia da festa tradicional que acontece desde 1995. E a TV Atalaia, afiliada RECORD, levou aos telespectadores o que há de melhor em excelência de transmissão.

A emissora contou com mais de 12 horas de programação ao vivo, sob comando da talentosa apresentadora Jaquelline Cruz. Uma equipe dedicada de mais de 50 profissionais garantiu uma cobertura completa, desde flashes até transmissões contínuas no canal do YouTube da TV Atalaia.

Entre as participações especiais da transmissão estavam Erick Ricarte, ex-participante de A Fazenda e A Grande Conquista recentemente Acerte ou Caia e Alex Gallete, também ex-Fazenda 14. Ambos trouxeram uma dose extra de carisma e interação com o público, agregando ainda mais ao evento.

Ao longo da cobertura, o público acompanhou entrevistas exclusivas e bate-papos animados com grandes artistas como Ivete Sangalo, Bell Marques e Léo Santana, que enriqueceram ainda mais a experiência dos fãs e a conexão da tv dos sergipanos como é conhecida a TV Atalaia.

O Pré-Caju 2024 foi um espetáculo de música e cultura, e a cobertura completa da TV Atalaia foi um verdadeiro show de dedicação e qualidade, levando o clima vibrante e a alegria do evento diretamente para o público de Sergipe e de todo o Brasil. Mais uma vez, a TV dos sergipanos se destaca como referência na cobertura dos maiores eventos do estado, com uma transmissão que ficará marcada na história do Pré-Caju. Em breve tem cobertura do Verão Sergipe.