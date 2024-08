TV Brasil transmite confrontos da 24ª rodada da Série B

A TV Brasil mostra, ao vivo, dois jogos válidos pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste final de semana. A jornada esportiva do canal acompanha os duelos Novorizontino (SP) x Vila Nova (GO), neste sábado (31), às 17h; Goiás (GO) x Paysandu (PA), neste domingo (1º), às 18h30.

A cobertura da emissora pública para esses confrontos tem início antes das disputas com um pré-jogo. Durante o aquecimento, a equipe da TV Brasil traz informações sobre os clubes, revela a escalação dos times e atualiza a tabela do Brasileirão. Essa programação entra no ar com 15 minutos de antecedência para a partida de sábado e tem duração de 30 minutos no domingo.

A transmissão da Série B faz parte da estratégia da TV Brasil de ampliar a presença do esporte na sua programação. A emissora apresenta atualmente o Brasileirão Feminino da Série A1. O canal já exibiu a final do Brasileirão Feminino Sub-17, as fases decisivas das Séries A2 e A3 do futebol feminino e as disputas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.

Jornada

O destaque da jornada esportiva apresentada pela TV Brasil no sábado é o jogo Novorizontino (SP) x Vila Nova (GO) no estádio Jorge de Biasi, mais conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte, em São Paulo. A cobertura começa às 16h45 e o jogo tem início às 17h. A narração é de Rodrigo Campos. Os comentários sobre o confronto são de Carlos Molinari e Rachel Motta.

Líder do campeonato, o clube paulista busca ampliar a vantagem em relação aos adversários. O Novorizontino (SP) está com 40 pontos na tabela. O time tem 11 vitórias, sete empates e cinco derrotas. Já o Vila Nova (GO) também está na faixa de acesso à Série A, com 39 pontos, na quarta colocação. O time goiano ganhou 11 disputas, empatou sete e perdeu seis.

A partida Goiás (GO) x Paysandu (PA) tem transmissão da TV Brasil neste domingo (1º), às 18h30. O pré-jogo entra no ar às 18h na telinha. O confronto será disputado no estádio Hailé Pinheiro, também conhecido como Serrinha, em Goiânia. André Marques narra o duelo que tem comentários de Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari.

O clube da casa está em nono lugar na competição. O Goiás (GO) fez 32 pontos. A performance da equipe goiana traz nove vitórias, cinco empates e oito derrotas. Já o visitante ocupa posição abaixo na tabela da Série B do Brasileirão. O Paysandu (PA) é o décimo quinto no campeonato, com 26 pontos. O time paraense tem apenas cinco vitórias, 11 empates e sete resultados negativos.

Série B

Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil exibe 114 partidas.

Disputam a competição os seguintes clubes: Amazonas (AM), América (MG), Avaí (SC), Botafogo (SP), Brusque (SC), Ceará (CE), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), CRB (AL), Goiás (GO), Guarani (SP), Ituano (SP), Mirassol (SP), Novorizontino (SP), Operário (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Sport (PE) e Vila Nova (GO).

Em 2024, a Série B será disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 jogos de volta. Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025 e os quatro últimos são rebaixados para a Série C.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Brasileirão Série B 2024 na TV Brasil

Sábado, dia 31/8, às 16h45 – Novorizontino (SP) x Vila Nova (GO)

Domingo, dia 1º/9, às 18h – Goiás (GO) x Paysandu (PA)