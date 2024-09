TV Brasil transmite jogos da Série B do Brasileirão no fim de semana

A TV Brasil acompanha duas disputas pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste final de semana. No sábado (21), o jogo entre Goiás (GO) e Mirassol (SP) começa às 17h, com o início da transmissão 15 minutos antes de a bola rolar. No domingo (22), a emissora transmite Ceará x Vila Nova-GO, com início às 18h.

No confronto entre Goiás (GO) x Mirassol (SP), as duas equipes seguem na briga por uma vaga na série A do Brasileirão 2025. O time do Mirassol está na quinta colocação da tabela, com 45 pontos, enquanto o Goiás, com 37 pontos, mantém-se na décima colocação na tabela.

As emoções serão narradas por Rodrigo Campos, com comentários e análise tática pela dupla Rachel Motta e Rodrigo Ricardo. A reportagem em campo será de Ribeiro Aguiar.

No domingo (22), Ceará e Vila Nova-GO seguem na disputa pelo acesso à elite do futebol nacional. O Vozão ocupa a oitava posição na tabela e o Vila chega ao confronto com vantagem, na terceira colocação. As emoções da partida, no estádio Castelão, serão narradas por André Marques, e a bancada de comentários será comandada por Rachel Motta, enquanto o repórter José Eumar Vieira Lima traz as informações do jogo.

Saiba como assistir aos jogos da Série B na TV Brasil

Transmissão da Série B

Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil seleciona três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas. A chegada da Série B faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibiu o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne mais de 100 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título.

Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade

Sobre a competição

Em 2024, a Série B terá 380 jogos e será disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 jogos de volta. Disputam a competição os seguintes clubes: Amazonas (AM), América (MG), Avaí (SC), Botafogo (SP), Brusque (SC), Ceará (CE), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), CRB (AL), Goiás (GO), Guarani (SP), Ituano (SP), Mirassol (SP), Novorozintino (SP), Operário (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Sport (PE) e Vila Nova (GO). Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025.

Serviço

Brasileirão Série B

Sábado, 21 de Setembro – Goiás (GO) x Mirassol (SP), a partir das 16h45

Domingo, 22 de Setembro – Ceará (CE) x Vila Nova (GO), a partir das 18h