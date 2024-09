TV dá fôlego a Nunes, que dobra aposta em Tarcísio e ataques a Marçal

São Paulo – A pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta-feira (5/9), a primeira após o início da propaganda eleitoral oficial, indica que a ampla exposição na TV e no rádio ajudou a empurrar a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e a estancar o crescimento do influenciador Pablo Marçal (PRTB), que não tem tempo de televisão e concentra sua campanha nas redes sociais.

Segundo o Datafolha, Nunes oscilou três pontos para cima, de 19% para 22%, em relação ao levantamento concluído em 22 de agosto, empatando com Marçal, que tinha 21% há duas semanas, mas havia dado um salto de sete pontos percentuais no levantamento anterior. Tanto Nunes quanto Marçal estão tecnicamente empatados com o deputado Guilherme Boulos (PSol), que se manteve estável com 23%.

O resultado renovou o fôlego da equipe de Nunes, que pretende dobrar a aposta feita desde que a propaganda eleitoral gratuita começou, no dia 30/8: atacar Marçal na TV, em sabatinas e nos debates, e reforçar a presença na campanha do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem demonstrado ser um bom cabo eleitoral diante dos índices de aprovação ao seu governo medidos pelas pesquisas.

Avaliações Para a equipe de Nunes, o resultado do Datafolha dessa quinta-feira, que confirma as pesquisas internas feitas pela campanha emedebista nos últimos dias, comprovam o acerto da estratégia adotada aqui, que tem explorado muito mais a figura de Tarcísio do que a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), responsável por indicar o vice na chapa do prefeito, o Coronel Mello Araújo (PL).

Nunes é o candidato com mais tempo no rádio e na TV — cerca de 65% do espaço —, graças à aliança que envolve 12 partidos. O marketing do prefeito começou o período de propaganda apresentando a figura de Nunes e realizações de sua gestão, mas passou a fazer ataques contra Marçal – há peças destacando as relações entre o partido do rival e o Primeiro Comando da Capital (PCC) – e a explorar a imagem de Tarcísio na campanha diante da ascensão do influencer.

A vitória do prefeito é tida como uma prioridade por parte do governador, que já disse que a eleição de Marçal seria “desastrosa” para a cidade e para o futuro da direita no país. Nessa quinta, após o resultado do Datafolha, Nunes e Tarcísio fizeram uma caminhada em Itaquera, na zona leste. Tarcísio chegou a falar no microfone para pedir votos para o prefeito, o que ainda não havia ocorrido em agendas de rua da dupla.

A campanha do prefeito, com ajuda do governador, deve reforçar para o público as ligações de Marçal com o PCC e seu passado criminal – o influencer já foi condenado por furto qualificado, por integrar uma quadrilha que aplicava golpes em idosos pela internet, e responde inquérito por tentativa de homicídio, por ter colocado a vida de cerca de 30 de seus seguidores em risco, em 2022.

Durante entrevista nessa quinta, Tarcísio apontou ainda que outra estratégia da campanha será a do voto útil, considerando que Nunes é o único nome da direita capaz de derrotar Boulos – mais uma ação que já havia começado e deverá ser intensificada.

“O que todo mundo vai perceber é o seguinte: tem um candidato que vence a esquerda e aí a gente não precisa tomar risco. E isso vai ficar cada vez mais claro”, disse Tarcísio.