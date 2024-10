TV Vitória concorre ao prêmio Confut Nordeste pela primeira vez

Pela primeira vez, a TV Vitória Betsat, canal oficial do clube, no YouTube, está concorrendo ao prêmio Confut Nordeste. Na categoria melhor TV de clube, o canal rubro-negro concorre com a TV Bahêa e a TV Sport. A coordenadora da TV Vitória, Michelle Duran, valorizou a indicação.

“Esse reconhecimento é fruto do nosso trabalho em equipe, e acredito que podemos fazer história juntos mais uma vez. Para isso, conto com a ajuda de todos para votar e divulgar ao máximo o link de votação”, comentou Michelle.