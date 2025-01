Ucrânia ataca depósito de Petróleo na Rússia com o objetivo de afetar a aviação militar do país

Drones da Ucrânia realizaram um ataque a um depósito de petróleo localizado na Rússia, com o objetivo de afetar a aviação militar do país. O incidente, que aconteceu na região de Saratov, foi confirmado pelas autoridades russas, que alegaram ter interceptado 32 drones ucranianos. O local atacado era responsável pelo fornecimento de combustível para a aviação russa, e essa ação faz parte da estratégia ucraniana de diminuir a capacidade ofensiva da Rússia. Em decorrência do ataque, duas vidas foram perdidas, sendo bombeiros que estavam tentando controlar o incêndio gerado pela ação. O governador da região, Roman Busargin, confirmou a ocorrência de um incêndio em uma instalação industrial, embora não tenha especificado qual tipo de instalação foi atingida.

Paralelamente, um bombardeio aéreo realizado pelas forças russas em Zaporíjia resultou em um saldo trágico de pelo menos 13 mortos e 30 feridos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condenou veementemente o ataque e reiterou a necessidade de apoio contínuo por parte dos aliados internacionais. As hostilidades no sul da Ucrânia têm se intensificado, especialmente na região de Zaporíjia, onde o Exército russo tem aumentado suas ofensivas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA