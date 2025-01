Ucrânia derruba 63 drones russos durante ataque de Ano Novo

A Força Aérea da Ucrânia anunciou nesta quarta-feira (1), que conseguiu derrubar 63 dos 111 drones russos que foram lançados em um ataque durante as celebrações de Ano Novo. A informação foi compartilhada em uma publicação no Facebook, onde a força aérea detalhou que os drones foram direcionados a várias regiões do país, incluindo a capital, Kiev. O ataque, que ocorreu por volta das 9h30, resultou na perda de 46 drones inimigos, que não causaram danos significativos, segundo a Força Aérea Ucraniana. Além disso, foi relatado que dois dos drones conseguiram retornar para a Rússia e a Bielorrússia. Em uma mensagem no Telegram, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentou sobre a situação, afirmando que, mesmo durante a véspera de Ano Novo, a Rússia estava focada em causar danos à Ucrânia.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA