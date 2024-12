Ucrânia intensifica ataques contra Rússia com mísseis norte-americanos

Após um período de inatividade, a Ucrânia intensificou seus ataques contra a Rússia, utilizando mísseis ATACMS com maior alcance. O alvo foi uma base aérea localizada em Taganrog, no sul da Rússia, onde, segundo informações do Ministério da Defesa russo, foram disparados seis mísseis. Embora todos tenham sido interceptados, o ataque resultou em danos e feridos leves, com a mídia ucraniana relatando que os prejuízos foram mais significativos do que o informado. Em resposta a essa escalada, autoridades russas, citando fontes do Pentágono, indicaram que o presidente Vladimir Putin está prestes a lançar um novo míssil balístico de alcance intermediário, denominado Orechnik. Este armamento, que possui a capacidade de atingir alvos com múltiplas ogivas em velocidades hipersônicas, foi destacado por Putin como um possível divisor de águas no conflito em curso.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também se manifestou sobre um pedido de cessar-fogo, enfatizando que as condições impostas por Putin devem ser atendidas sem concessões. Entre essas condições, está a exigência de que a Ucrânia renuncie aos territórios que foram anexados de forma ilegal em 2022. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, havia demonstrado disposição para aceitar uma perda temporária de território em troca de apoio militar, mas essa proposta foi rejeitada. Putin, por sua vez, não está disposto a aceitar as condições de Zelenski, especialmente porque não deseja ver a OTAN se aproximar ainda mais de suas fronteiras. Além disso, o líder russo acredita que sua posição no campo de batalha é vantajosa, o que o leva a manter uma postura firme em relação às negociações.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA