Ucrânia mata general russo em atentado com bomba em Moscou

A Ucrânia anunciou a morte do tenente-general Igor Kirillov, que ocupava o cargo de chefe das Tropas de Defesa Radiológica, Química e Biológica da Rússia, em um ataque ocorrido em Moscou. O incidente, que resultou na morte de Kirillov e de seu assistente, foi causado pela explosão de um dispositivo colocado em uma scooter. As autoridades ucranianas afirmaram que a operação foi realizada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU). Os ataques direcionados a líderes militares russos têm sido uma estratégia adotada pela Ucrânia para tentar ganhar vantagem no conflito.

Após a morte de Kirillov, Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, reagiu prometendo uma “retribuição inevitável” contra os responsáveis, considerando o ataque um ato de terrorismo. Kirillov, que tinha 54 anos, estava no comando das tropas de defesa desde 2017 e era conhecido por seu envolvimento no desenvolvimento de armas. O SBU havia colocado seu nome em uma lista de suspeitos em uma investigação relacionada a crimes de guerra, devido a alegações de que ele teria ordenado o uso de armas químicas na Ucrânia.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA