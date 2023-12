UE chega a acordo sobre reforma no sistema migratório do bloco

Anistia Internacional fala em “aumento do sofrimento” de migrantes; proposta ainda deve ser aprovada para entrar em vigor em 2024

Novo Pacto sobre Migração e Asilo foi apresentado em setembro de 2020; na imagem, bandeira da União Europeia Reprodução/Twitter @ThierrryBreton – 9.mai.2021

PODER360 20.dez.2023 (quarta-feira) – 13h34



A UE (União Europeia) anunciou nesta 4ª feira (20.dez.2023) que chegou a um acordo político sobre as novas regras de acolhimento a migrantes. O texto, nomeado de “Novo Pacto sobre Migração e Asilo” tem o objetivo de estabelecer um sistema comum de gestão sobre o tema e combater a imigração ilegal.

A iniciativa ainda precisa ser formalmente aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, formado pelos chefes de Estado e Governo dos 27 países integrantes do bloco. Deve entrar em vigor a partir de 2024. A expetativa é que a legislação seja concluída antes das eleições da UE, marcadas para junho de 2024.

O pacto, apresentado em setembro de 2020, mudará a maneira como os países da UE recebem, abrigam e concedem asilo a pessoas que chegam na região. Estabelece reformas na política de migração e asilo adotada por meio de 5 regulamentos principais relacionados às seguintes áreas:

triagem de migrantes; Eurodac, base de dados de impressões digitais da UE usada para identificar solicitantes de asilo e migrantes ilegais; procedimentos de asilo; gestão do asilo e da migração; e situações de crise e de força maior. Entre as mudanças estão a criação de regras uniformes relacionadas à identificação de pessoas que vem de outros países e o desenvolvimento de uma base comum que recolha dados mais precisos e completos para detectar movimentos não autorizados.

A medida também cria um mecanismo de solidariedade obrigatória e controles mais severos para auxiliar os países mediterrâneos, como Itália, Espanha e Grécia, que recebem a maior parte dos requerentes de asilo no bloco.

Isso significa que países não localizados nas fronteiras da União Europeia devem contribuir para aliviar a pressão migratória. Duas opções são dadas a essas nações: cada uma deve receber 30.000 solicitantes de asilos ou realizar pagamentos de € 20.000 (mais de R$ 106 mil, segundo a cotação desta 4ª feira) por cada pedido de asilo não realocado a um fundo conjunto do bloco europeu para a questão.

Em comunicado publicado nesta 4ª feira (20.dez), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o pacto assegurará que “haja uma resposta europeia eficaz a este desafio” de migração no continente. Eis a íntegra (PDF – 30 kB, em inglês).

“[Isso] Significa que serão os europeus que decidirão quem vem para a UE e quem pode ficar, não os contrabandistas. Significa proteger os necessitados”, afirmou. Segundo von der Leyen, os países do bloco terão “ferramentas para reagir rapidamente em situações de crise” caso enfrentem um “grande número de chegadas ilegais”.

A reforma na política de migração e asilo da União Europeia ganhou relevância em 2015, quando mais de 1 milhão de pessoas –a maioria refugiada da guerra na Síria– chegaram ao bloco europeu pelo mar Mediterrâneo. Em 2022, a UE recebeu mais de 962 mil pedidos de asilo, o maior número desde 2016.

ANISTIA INTERNACIONAL CRITICA A diretora do gabinete de instituições europeias da Anistia Internacional, Eve Geddie, afirmou, em comunicado, que o acordo “atrasará a legislação europeia” sobre asilo “nas próximas décadas” e resultará em um “aumento do sofrimento em cada etapa do percurso de uma pessoa para procurar asilo” no bloco europeu.

“O pacto quase certamente fará com que mais pessoas sejam colocadas em centro de detenção fronteiriços da UE, incluindo famílias com crianças e pessoas em situações vulneráveis. Haverá proteções reduzidas”, disse.