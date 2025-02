UE promete medidas contra os EUA caso Trump decida impor tarifas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, declarou que a União Europeia tomará medidas firmes caso o governo dos Estados Unidos decida impor tarifas. Ela ou a disposição da UE para manter um diálogo aberto com os americanos, buscando soluções que beneficiem ambas as partes. Em uma reunião realizada em Bruxelas, Von der Leyen anunciou que a comissão irá divulgar um “white paper” sobre defesa no próximo mês de março. A líder europeia enfatizou a urgência de aumentar os investimentos em defesa e a importância de uma coordenação mais robusta entre os países do bloco, especialmente diante do crescimento das ameaças à segurança.

Durante o encontro, que também contou com a presença do secretário-geral da Otan e do primeiro-ministro britânico, foram discutidas estratégias de colaboração em defesa. A situação da Ucrânia e o apoio contínuo a esse país foram temas centrais nas conversas, refletindo a preocupação com a estabilidade regional. A reunião em Bruxelas destacou a necessidade de uma resposta unificada da Europa frente a desafios globais, além de reforçar a importância de parcerias estratégicas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA