UEFS e HEC unem forças para promover a saúde mental infantil com a palhaçoterapia

O Hospital Estadual da Criança (HEC), em parceria com a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), com o projeto “Plantão do Sorriso” tem melhorado ao humor de diversos pacientes. A iniciativa utiliza a Palhaçoterapia como ferramenta para humanizar o atendimento e promover a alegria e o bem-estar das crianças internadas.

O projeto começou em julho e já se consolidou como uma ação semanal e pretende principal proporcionar um ambiente mais acolhedor e menos estressante para as crianças e seus familiares. Através da figura do palhaço, os voluntários da UEFS e profissionais de saúde do HEC levam momentos de descontração e diversão pelo hospital.

Imagem dos funcionários e profissionais da Saúde do hospital com os palhaços | Foto: Reprodução / Caio Brito

“A palhaçoterapia é uma ferramenta poderosa para aliviar a ansiedade e o medo que a hospitalização pode causar nas crianças”, afirma Paula Ribeiro, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do HEC. “Ao proporcionar momentos de alegria, estamos contribuindo para a recuperação mais rápida e completa dos nossos pacientes”, explica a coordenadora.

Paciente infantil com a palhaçoterapia dos voluntários | Foto: Reprodução / Caio Brito

Além dos benefícios para os pacientes, o projeto também contribui para a formação dos estudantes da UEFS com a oportunidade de vivenciar a importância da humanização na saúde. O “Plantão do Sorriso” é uma ação do HEC que demonstra o compromisso da instituição com a humanização do atendimento e com a promoção da saúde integral dos seus pacientes.