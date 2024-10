Uefs: Novo mestrado em Administração abre portas para pesquisa e inovação na Bahia

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) terá de modo inédito mestrado da área de Administração no interior da Bahia. Vinculado ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (Dcis/Uefs), o mestrado acadêmico do Programa de Pós-graduação em “Gestão, Organizações e Sociedade” (PPGGOS/Uefs) foi aprovado recentemente pela Capes.

Conforme apuradas pelo Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o curso está enquadrado na área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, segundo a nomenclatura da Capes, é o primeiro mestrado desta área nas universidades estaduais baianas.

O curso tem como público-alvo portadores de diploma de nível superior de duração plena, interessados em seguir uma carreira acadêmica ou que necessitem de uma formação específica para desenvolver, avaliar ou implementar práticas socioambientais e de governança em organizações públicas, privadas ou do terceiro setor.

A professora Silvone Santa Bárbara da Silva, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Uefs, comemorou a aprovação: “além de ser o primeiro programa stricto sensu aprovado do Dcis, é o primeiro mestrado na área de Administração do interior da Bahia. É indiscutível a importância desse curso, tanto pela capilarização da pós-graduação da Universidade como pela participação qualificada dos docentes que compõem o Programa”, destaca a docente.

O diretor do Dcis/Uefs Hélio Ponce Cunha, também comemorou a conquista: “Por ser o primeiro mestrado na Área de Administração do interior da Bahia, fruto de um trabalho que se iniciou há muito tempo, esse curso é um verdadeiro presente para a sociedade de Feira de Santana e região”.

As inscrições para a primeira turma do mestrado acontecem até o dia 11 de novembro de 2024, por meio de link disponível no site do Programa aqui

A seleção inclui prova objetiva, anteprojeto e arguição dialogada. O curso terá duração de 24 meses com a oferta de 16 vagas. As aulas estão previstas para serem iniciadas em fevereiro de 2025.