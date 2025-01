Uesb convoca aprovados no Vestibular 2025 para matrícula do primeiro semestre; veja as datas

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) divulgou o cronograma e as informações para a matrícula dos candidatos aprovados no Vestibular 2025 para os cursos com início no primeiro período letivo. O período de matrícula será de 10 a 14 de fevereiro de 2025 e o procedimento deverá ser realizado nas secretarias de Cursos em cada campus, seja em Itapetinga, Jequié ou Vitória da Conquista.

É possível observar o procedimento seguindo o cronograma de horários disponível nos Anexos 1, 2 e 3 do Edital 018/2025 por aqui.

Estudantes chegando em Jequié para realizar as provas | Foto: Reprodução / UESB

A lista dos documentos necessários para serem entregues no dia da matrícula pode ser acessada no mesmo edital. É importante que o candidato fique atento à modalidade de concorrência na qual foi aprovado e verifique as instruções específicas. Veja o Cronograma:

Modalidades: Ampla Concorrência / Cota Social

Etapa Única: Apresentação dos documentos para efetivação da matrícula na Secretaria de Cursos do respectivo Campus, Cadastro e recebimento do comprovante de Matrícula. Período: 10 a 14 de fevereiro de 2025. Horário: Das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min (observando os Anexos I, II e III do Edital) Modalidade: Cota Étnico-Racial

Etapa 1: Apresentação do candidato à Comissão de Heteroidentificação para validação da autodeclaração étnico-racial (obrigatória e eliminatória). Locais: Campus de Vitória da Conquista: Auditório do Módulo Luizão; Campus de Jequié: Módulo Manoel Sarmento; Campus de Itapetinga: Módulo de Pedagogia Período: Campus de Vitória da Conquista: 10 a 14 de fevereiro de 2025 Campus de Jequié: 10 a 14 de fevereiro de 2025 Campus de Itapetinga: 12 a 14 de fevereiro de 2025 Horário: Das 08h às 11h e das 14h às 17h Etapa 2: Apresentação dos documentos (Art. 10 do Edital) para a matrícula. Local: Secretarias de Cursos dos respectivos Campi. Período: Campus de Vitória da Conquista: 10 a 14 de fevereiro de 2025 Campus de Jequié: 10 a 14 de fevereiro de 2025 Campus de Itapetinga: 12 a 14 de fevereiro de 2025 Horário: Das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min Publicação do Resultado pela Comissão de Heteroidentificação: 18 de fevereiro. Prazo de recurso contra a decisão: 19 e 20 de fevereiro de 2025 Publicação do resultado do julgamento dos recursos: 25 de fevereiro de 2025 Entrega do comprovante de matrícula: 10 de março de 2025 (1º dia de aula) Os candidatos aprovados por reserva de vagas que se autodeclaram negros passarão, obrigatoriamente, pela Banca de Heteroidentificação. A avaliação será feita por uma equipe no local de matrícula, com base nos aspectos fenotípicos do candidato, como cor da pele, textura do cabelo e formato do rosto, lábios e nariz.