Uesb realiza seleção em regime especial para técnicos de nível médio e superior

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) anuncia a realização de processo seletivo simplificado para contratação de pessoal sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). As inscrições para a seleção estarão abertas entre os dias 7 e 30 de janeiro, onde serão disponibilizadas 70 vagas, distribuídas nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, sendo 21 delas reservadas para cotistas raciais.

O processo seletivo será realizado para as funções temporárias de técnico de nível médio e de técnico de nível superior, com carga horária variada entre 30 e 40 horas semanais. As vagas de nível médio são para informática para manutenção de computadores, designer, operação de serviços técnicos de gráfica e entre outras. Já para as vagas de nível superior, a seleção prevê as funções de home page, publicidade e propaganda, programação e edição de imagens, cinema e audiovisual, revisão de linguística, administração de rede, entre outras.

Os interessados devem realizar inscrição pelo site do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição disponibilizado no endereço eletrônico e, após o pagamento da taxa de inscrição, enviar toda a documentação necessária digitalizada, em PDF ou JPG, para o site do Instituto. Todas as orientações estão disponibilizadas no Edital 343/2024, que rege a seleção.

A isenção do pagamento da taxa de inscrição será disponibilizada aos candidatos que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que sejam membros de famílias de baixa renda. Para solicitação da gratuidade, o período é de 7 a 9 de janeiro, conforme orientações do Edital.

PROCESSO SELETIVO

As provas objetivas são de caráter eliminatório e classificatório e serão realizadas no dia 16 de fevereiro, sendo no turno matutino para as funções de técnico de nível médio e no turno vespertino para as funções de técnico de nível superior. Os detalhes sobre o conteúdo para as funções encontram-se nos Anexos 1 e 2, respectivamente.

A segunda etapa, de caráter classificatório, constituirá na atribuição de pontos na documentação apresentada pelo candidato, com comprovação de titulação acadêmica (no caso de nível superior), formação continuada e experiência profissional, seguindo critérios exigidos no Edital. A convocação dos candidatos habilitados a participar dessa segunda etapa será realizada no período de 10 a 13 de março.

Outras informações podem ser obtidas no Edital ou pelo e-mail [email protected].