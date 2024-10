Uesc abre 700 vagas para cursos de graduação a distância em diversos campi

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) oferece 700 vagas para cursos de graduação a distância (EAD) em cerca de 15 campi espalhados pela região do Médio Rio de Contas e sul baiano. As inscrições estão abertas desde o dia 30 de setembro até o dia 18 de outubro de 2024, com opções nos cursos de Biologia, Letras Vernáculas, Matemática e Pedagogia.



Os candidatos poderão utilizar suas notas do Enem entre os anos de 2009 e 2023, e haverá um sistema de reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, negros (autodeclarados pretos e pardos), indígenas e professores da Educação Básica sem formação na área de atuação. Os interessados devem acessar o Edital nº 177/2024; a inscrições podem ser efetivadas exclusivamente pela internet e visam o ingresso no primeiro semestre de 2025.



As vagas são organizadas em modalidades de ampla concorrência (AC) e cotas específicas (A1, A2, A3 e A4). As inscrições devem ser feitas pelo site da Uesc, onde os candidatos precisam preencher o formulário, indicar a modalidade de concorrência e anexar os documentos exigidos.

O resultado final será divulgado em 29 de novembro de 2024, e as matrículas acontecerão entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2024. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Gerência de Seleção e Orientação (Geseor) através dos telefones: (73)3680-5036 / 3680-5402 / 3680-5035 ou do e-mail: <[email protected]>.

O G1 Bahia divulgou a lista de vagas por curso e cidade:

Biologia