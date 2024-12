UFBA é a única baiana no ranking universitário internacional, mas ocupa apenas a posição 1346° entre as instituições

Marcando a presença como a única universidade baiana no Ranking Universitário do QS World University Rankings 2025, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) apareceu na 18ª posição entre as 35 brasileiras mencionadas, representando a Bahia no ranking global. Contudo, a instituição aparece apenas na posição 1346°.

Não é a primeira vez que a UFBA se classifica em posição de destaque, na mesma edição no contexto das melhores latino-americanas. A UFBA foi a melhor entre as 5 baianas na 14ª edição do QS World University Rankings.

Mesmo sendo a melhor universidade no ponto de vista baiano, a UFBA apresenta resultados menos expressivos quando comparada à melhor brasileira, a Universidade de São Paulo (USP).

A reputação acadêmica da USP é notável, com nota 92,8/100 em reputação acadêmica e citações de 28,5/100, posicionando-a na 92ª posição entre as 1503 instituições analisadas. A UFBA, por sua vez, obteve nota 9/100 em reputação e 3/100 em citações internacionais, ficando na 1346ª posição, quase empatada com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Mesmo com notas consideradas baixas, o Bahia Notícias analisou os dados da edição anterior e observou que a UFBA manteve uma estagnação na maior parte das categorias analisadas, contudo, em Engajamento Global, a universidade saltou de 0,4 para 4,8 em um ano, representando um aumento de 1071%.

O ranking deste ano é o maior de todos os tempos, apresentando mais de 1.503 universidades em 105 sistemas de ensino superior. Os Estados Unidos são o país ou território mais representado, com 197 instituições classificadas, seguido pelo Reino Unido com 90 e pela China continental com 71.

Pelo 13º ano consecutivo, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) mantém seu reinado no topo, e a Universidade de São Paulo se manteve firmemente no topo do Brasil.

Apesar desse resultado considerado baixo, a UFBA representou a Bahia. Quando consideramos as instituições do estado: a Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF), que aparece na 52ª posição; a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), que aparece na 55ª posição; a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que aparece na 76ª; e a Universidade Salvador (UNIFACS), que aparece na 93ª posição.