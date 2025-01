Última partida do Flamengo em Uberlândia definiu futuro do time na Libertadores

Em busca de mais uma taça do Campeonato Carioca, o Flamengo está com a agenda movimentada neste início de ano. Com alguns compromissos fora de casa, o time terá pela frente a Portuguesa-RJ, em partida válida pela 8ª rodada da competição, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), palco de uma importante classificação da equipe em 2023. O duelo no dia 5 de fevereiro, às 19h, é mais uma realização do Metrópoles Sports.

Em uma noite que levou mais de 38 mil torcedores ao Parque do Sabiá, a última visita do Flamengo à arena mineira foi marcada por um triunfo de 3 x 0 sobre o América Mineiro. O resultado carimbou a vaga do Rubro-Negro na Copa Libertadoes da América 2024. Cebolinha, Pedro e Everton Ribeiro foram os goleadores da vitória naquela noite.

Ainda com Cebolinha e Pedro no plantel, o Flamengo retorna ao Parque do Sabiá para outro confronto importante, dessa vez na briga pelo título do Campeonato Carioca. Será a partida de número 75 entre as equipes, com ampla vantagem para o Rubro-Negro. São 67 vitórias contra apenas três do adversário.

Este será mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. Além de produzir o embate pelo Campeonato Carioca, a vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas do Mineiro, do Paulista e a Supercopa Rei.

