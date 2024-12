Última rodada do Brasileiro tem briga acirrada contra o rebaixamento; confira os cenários

A última rodada do Campeonato Brasileiro traz uma disputa acirrada entre quatro equipes que buscam evitar o rebaixamento: Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Red Bull Bragantino. Já estão confirmados como rebaixados Cuiabá, Atlético-GO e Criciúma, que não conseguiram se manter na elite do futebol nacional. As chances de cada time escapar da queda foram analisadas pela UFMG, que apontou o Bragantino como o mais ameaçado, com 67,9% de probabilidade de descenso. O Furacão aparece em seguida, com 16,8%, enquanto o Flu tem 11,5%. O Galo apresenta a menor taxa: 3,8%.

Todos os confrontos decisivos ocorrerão neste domingo (8), às 16h. O Red Bull Bragantino terá pela frente o Criciúma, em casa, enquanto o Atlético-MG enfrentará o Athletico-PR em uma Arena MRV fechada para o público devido a uma punição. O Fluminense, por sua vez, jogará contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Braga está na zona de rebaixamento, mas depende apenas de uma vitória contra o já rebaixado Tigre devido ao confronto direto entre Galo e Furacão. Se vencer, é certo que o time do interior paulista ultrapassará um dos dois adversários.

Veja os cenários

Atlético-MG

Condições para rebaixamento : Perder para o Athletico-PR. Fluminense vencer ou empatar contra o Palmeiras. Bragantino vencer o Criciúma.

Fluminense

Condições para rebaixamento : Perder para o Palmeiras. Athletico-PR vencer ou empatar contra o Atlético-MG. Bragantino vencer o Criciúma.

Athletico-PR

Condições para rebaixamento : Perder ou empatar com o Atlético-MG. Bragantino vencer o Criciúma.

Bragantino

Condições para rebaixamento : Perder ou empatar com o Criciúma.

Resumo dos confrontos diretos:

Red Bull Bragantino x Criciúma

Atlético-MG x Athletico-PR

Palmeiras x Fluminense

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA