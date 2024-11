Últimos ingressos para Vitória x Corinthians serão vendidos apenas em pontos físicos; confira

Na manhã desta quinta-feira (7), o Vitória informou que os ingressos restantes para a partida entre Vitória e Corinthians, válida pela 33ª rodada do Brasileirão, estarão disponíveis exclusivamente nos pontos de venda físicos. Importante ressaltar que apenas ingressos inteiros para as arquibancadas e setor visitante estão disponíveis.

O Rubro-Negro Baiano iniciou a venda física de ingressos para o duelo contra o Alvinegro Paulista desde a última terça-feira (5).

O Leão encara o Corinthians neste sábado (9), às 16h30, no Estádio Manoel Barradas. Na tabela, a equipe baiana ocupa a 12ª posição com 38 pontos, enquanto o Timão está logo atrás, em 13º, com a mesma pontuação.