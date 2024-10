Um dia após temporal, falta de luz deixa parte dos celulares sem sinal em São Paulo

Os temporais que afetaram a região metropolitana de São Paulo na noite de sexta-feira (11), deixaram uma parcela da população sem acesso aos sinais de telefonia e internet ao longo do dia seguinte. Passadas 24 horas após as chuvas e ventos, ainda havia clientes das operadoras sem sinal da rede móvel. No X (antigo Twitter), os consumidores reclamavam sobre a falta de acesso à internet, situação vista nas redes de todas as operadoras. A Conexis Brasil Digital – sindicato que representa Vivo, Claro, TIM, Oi, Algar e Sercomtel – informou em nota que os clientes de algumas regiões podem estar com instabilidade no uso dos serviços devido às chuvas fortes, que causaram quedas de árvores e falta de energia elétrica. Segundo a Conexis, há equipes atuando para restabelecer o serviço no menor tempo possível.

O sindicato não deu estimativa de prazo para a volta à normalidade, algo que também está relacionado com o retorno do fornecimento de energia para torres de celular. A Enel informou na noite de sábado, 12, que a energia elétrica na região metropolitana de São Paulo foi restabelecida em cerca de 750 mil endereços, faltando ainda a normalização em outros 1,35 milhão.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo