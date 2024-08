O coração de Fernando Fernandes está ocupado há alguns meses e ninguém sabia. O ex-BBB e apresentador apareceu, na quarta-feira (21/8), ao lado da namorada nas redes sociais e atiçou a curiosidade dos seguidores. A eleita é a modelo Amanda Santos.

E a Coluna Fábia Oliveira conseguiu falar com a moça, que revelou alguns detalhes exclusivos sobre o romance: “Nos conhecemos há um tempo e começamos a sair. Nos conectamos, está sendo uma delícia esse amor… Estamos oficialmente juntos há dois meses”, revelou.

E a primeira aparição dos dois na web foi em um momento especial para a modelo, que comemorou mais um ano de vida na quarta-feira (21/8). Os pombinhos comemoraram a data com um jantar pra lá de romântico.

Amanda Santos tem despontado no mercado da moda e ficou conhecida por seu trabalho com grandes marcas. No Instagram, ela contabiliza 15,3 mil seguidores, entre eles Beatriz Reis.

Amanda Santos e Fernando Fernandes estão namorando há 2 meses

“Uma delícia esse amor”, afirma Amanda Santos sobre Fernando Fernandes

Amanda Santos dá um beijinho em Fernando Fernandes

Fernando Fernandes passa por cirurgia no braço e desabafa: “Desespero”

Fernando Fernandes é tetracampeão mundial de paracanoagem e se tornou atleta paralímpico após sua passagem pelo BBB 2

Fernando Fernandes é o apresentador do No Limite

Fernando Fernandes é atleta paralímpico e ex-BBB

Fernando Fernandes

Fernando Fernandes participou da segunda edição do Big Brother Brasil

Fernando Fernandes

Mesmo assim, atleta se destaca pela coragem e disposição nos esportes

Ele sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico

Ele está internado em São Paulo

Já Fernando, ganhou destaque na TV e no mundo esportivo se tornando ídolo nacional. Eles formam um dos novos casais queridinhos da moda.

Cirurgia no braço Fernando Fernandes passou por uma cirurgia no braço direito após uma lesão durante a prática de kitesurf. O apresentador fez uma postagem nas redes sociais, no início de fevereiro, contando que estava hospitalizado para realizar o procedimento que corrigiu uma ruptura do tendão do tríceps.

Na publicação, o ex-BBB contou que se lesionou dias atrás e que não se deu conta da gravidade da situação. Fernando, que ficou paraplégico em 2009 depois de um acidente de carro, recebeu o diagnóstico da ruptura do tendão do tríceps após passar por uma ressonância.

“Quando as coisas não saem como a gente imagina… é preciso serenidade e fé! Uns dias atrás tive uma lesão velejando de kite, num salto que já estou acostumado a fazer e que normalmente dá certo, enfim, dessa vez não, e no impacto da queda não me dei conta da gravidade da lesão, então segui a vida ‘normalmente’, ou melhor, segui a vida suportando essa dor, como de costume fui levando, já que tinha consulta marcada no Sarah pra fazer meu ‘check up’ anual, deixei pra ver tudo junto, inclusive o braço lesionado”, começou dizendo.

Fernando Fernandes continuou: “Chegando lá passei por todos exames, coração, rins, bexiga, coluna, exames de sangue tudo em perfeito estado mas, ainda faltava um ultimo exame, o do braço direito lesionado. E depois de uma longa e chata ressonância, recebi o laudo: ‘ruptura do tendão do tríceps’”.

O apresentador desabafou sobre a sua reação ao saber do diagnóstico. “Na hora bateu aquele desespero pois já vi o tamanho do problema que viria pela frente, afinal meus braços têm um papel bem importante na minha vida rs. Enfim, sem muito tempo pra chorar, meti a mão no telefone, liguei pra São Paulo pra Dona Maria, e fomos atrás de um ortopedista especialista pra tomarmos a melhor decisão”, contou.

“Cheguei em SP fui direto ao médico e depois de um longo papo… Aqui estou eu, no quarto do hospital esperando o Dr. Ewerton chegar pra fazer uma cirurgia no braço direito e reconectar esse tendão do tríceps”, encerrou.