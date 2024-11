‘Uma grande mulher e amiga’, diz Shakira sobre Anitta

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Shakira, 47, chega ao Brasil em fevereiro para duas apresentações da turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (Rio de Janeiro e São Paulo). Nesta terça-feira (5), Ana Maria Braga começou o programa Mais Você com um recado da colombiana. A apresentadora também exibiu trechos do clipe da música “Soltera”, que conta com a participação de Anitta,31.

A cantora confessou estar ansiosa para retornar ao Brasil após sete anos desde sua última turnê, “El Dorado”. “Estou muito animada e feliz. Estarei aí em fevereiro”, afirmou.

Shakira também aproveitou para elogiar Anitta: “Foi muito divertido gravar com a Anitta. Ela é uma pessoa muito especial, uma grande mulher e amiga. Quando pensei no clipe, eu queria gravar com as minhas amigas, queria passar a noite me divertindo com elas. Tive que chamar a Anitta”, contou.

Ela encerrou o vídeo mandando um beijo para Anitta, que lançou recentemente uma parceria com The Weeknd, e brincando com Louro José: “Quando eu chegar aí, vamos ter que fazer uma festa, Louro.”