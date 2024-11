Uma noite mágica de risos e lembranças: Yakko Sideratos encanta Itamaraju com show de ventriloquia Inesquecível!

A magia do teatro e o encanto dos fantoches tomaram conta do Centro de Eventos do Idoso, em Itamaraju, na noite deste sábado (09). Yakko Sideratos, mestre da ventriloquia, transportou o público para um mundo de pura alegria e nostalgia, trazendo risos e encantamento a adultos e crianças num show que foi uma verdadeira explosão de diversão.

Com duas sessões, o show permitiu que famílias inteiras compartilhassem momentos únicos e mágicos. A presença de Petráki, o fiel e divertido parceiro de Yakko, e outros personagens cativantes fez com que cada instante fosse marcado por surpresas e emoção. “Todos fazem parte do show. Cada momento é único e cheio de surpresa”, compartilhou Yakko, antecipando um espetáculo onde o riso é garantido e as memórias, inesquecíveis.

Para quem ainda não pôde conferir, duas novas sessões estão agendadas para este domingo (10). Venha se surpreender e reviver o encantamento da infância em um espetáculo que já conquistou corações em Itamaraju.

O evento foi uma promoção do Itacultural uma ação idealizada por Kevinnybrownei, na tentativa de fortalecer o cenário artístico e proporcionando lazer de qualidade.