Uma trinca na relação de Lula e Eduardo Leite



O presidente Lula (PT) encontra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), após chuvas no estado

Há um descontentamento do Palácio do Planalto com o comportamento do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com Lula. Ministros criticam o fato de Leite raramente agradecer a Lula publicamente pela atuação do governo federal no estado após as enchentes.

Sabe-se que Lula e o governo federal não estão fazendo um favor ao repassar recursos ao estado e anunciar medidas de recuperação, mas ministros consideram que o reconhecimento do governador gaúcho seria coerente com outros gestos de Lula para ter boa relação com um governador de oposição.

Nessa quarta-feira (15/5), Lula anunciou a saída de Paulo Pimenta da Secom. O petista gaúcho agora será secretário extraordinário do governo federal no Rio Grande do Sul. Na cerimônia de anúncio, Eduardo Leite sequer levantou ou esboçou uma reação sobre a medida.

