UnB realiza concurso de para encontrar sósias de Machado de Assis

A Universidade de Brasília (UnB) realizará um concurso inusitado de sósias de Machado de Assis nesta quinta-feira, dia 12, às 13h, no subsolo 1 da Biblioteca Central. Os participantes serão avaliados com base em suas semelhanças físicas, na aparência e na forma de se expressar. O grande vencedor do concurso receberá como prêmio uma edição especial em capa dura do clássico “Memórias Póstumas de Brás Cubas”. A iniciativa foi divulgada nas redes sociais da biblioteca, onde rapidamente atraiu a atenção dos internautas. Os comentários nas plataformas digitais têm sido repletos de humor e criatividade, refletindo o entusiasmo do público em participar desse evento. A proposta visa não apenas celebrar a obra de um dos maiores escritores brasileiros, mas também promover a interação entre a comunidade acadêmica e a literatura. Com essa atividade, a UnB busca incentivar o interesse pela leitura e pela obra de Machado de Assis, além de proporcionar um momento divertido e cultural para os participantes e espectadores.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA