Uneb promove feira de saúde no bairro de Praia Grande

Por meio do projeto de extensão “Coletivo Afrocentrar Saúde”, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) realizará a Feira de Saúde Mãe Bina, na Escola Municipal de Ilha de Maré, no bairro de Praia Grande, no próximo domingo (13).

A atividade vai ofertar cuidado em saúde à população da Ilha de Maré, em especial à comunidade quilombola de Praia Grande. Na programação, o público contará com avaliação nutricional, oficina de primeiros socorros, avaliação de pressão arterial e glicose, massagem, auriculoterapia e orientações de saúde bucal.

Dentre as atividades formativas estão previstas oficinas de cuidados e artísticas, além de apresentações musicais. “É importante lembrar que por conta das iniquidades raciais em saúde é urgente a mudança das práticas de cuidado em saúde, colocando no centro os saberes, a cultura, a filosofia e os modos de vida do povo negro, bem como a criação de estratégias institucionais que desconstruam as estruturas coloniais e racistas, que impõe péssimas condições de vida e saúde para a população negra, especialmente a quilombola”, explica coordenadora do Coletivo Afrocentrar Saúde, Suiane Costa.