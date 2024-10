União Brasil conquista resultados expressivos nas 4 maiores cidades da Bahia, entenda

Entre todos os municípios baianos, entre os maiores com possibilidade de segundo turno, o partido União Brasil garantiu seus candidatos em todas as cidades neste domingo (06) das eleições municipais de 2024. Das 4 cidades com mais 200mil eleitores, o União Brasil saiu vitorioso em 3 e segue na disputa do único segundo turno da história de Camaçari.

Mesmo estando declarada como inelegível, a candidata Sheila Lemos venceu matematicamente ainda no primeiro turno de Vitória da Conquista com 58,83%. O partido se manteve no segundo turno histórico de Camaçari com Flavio Matos contra o candidato Luiz Caetano (PT) ambos acirrados com 49%.

Em Feira de Santana, o candidato do Partido dos Trabalhadores Zé Neto foi novamente derrotado pelo “ronaldismo” contra o vencedor do União Brasil, Zé Ronaldo. Na capital baiana, por sua vez, o prefeito membro do partido Bruno Reis garantiu sua vitória no 1° turno com larga vantagem, marcando 76,64%.

Ao todo, o partido garantiu 39 municípios baianos, sendo o 5º partido com mais vitórias nas eleições municipais da Bahia de 2024, representando um aumento em relação às últimas eleições municipais de 2020, quando foram eleitos 32 municípios.